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7 лютого • оновлено в 09:47
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Фаш*к Донецький
Фаш*к Донецький
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Приехали. Секретные документы "минтранспорта ДНР"

46.7т
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Пока из каждого пропагандистского скворечника рассказывают о том, как дыныры "развивается", а Хунта загибается, я немножко потыкаю палочкой в глазик рублевым проституткам кремля и обнародую внутренние "документы" "министерства транспорта" дыныры. Фото прилагаются.

Смотрим скрин 1 и внимательно на число. Ой, оказывается Хунта есть везде и может любой "документ" дрындыды достать, даже для внутреннего пользования который. Они везде!

Приехали. Секретные документы "минтранспорта ДНР"

Смотрим фото 2. Тут немного интереснее.

Приехали. Секретные документы "минтранспорта ДНР"

Ой, тут тоже зрада. Рышпублика развиваицца, хоть поступление денежных средств уменьшается. Как такое может быть, ведь это нелогично? Правильный ответ звучит приблизительно так - ииизыди, русофоб прахлятый! Впрочем, смотрите сами.

Новини
"Ихтамнет", который "заблудился" в степях Донбасса

Советую обратить внимание на то, что количество груза, предъявляемого предприятиями дыныры, а также объем грузовой работы снизились почти в 2 раза, а долги жд отрасли прокладки под названием "внешторгсервис" - составляют почти 7 млн баксов.

На документе под номером 3 вообще сплошная русофобия.

Приехали. Секретные документы "минтранспорта ДНР"

Оказывается пропагандисты дыныры брешут как русня про про то, кто сбил Боинг. Какое нах "развитие" рышпублики может быть и какие инвестиции в аналог Сомали, если:

Износ основных сред. донжд составляет 96,9 %

Износ подвижного состава и вагонного парка составляет 98%

Из всех вагонов, которые отжали макаки, только 30% пригодны к эксплуатации

Из всех локомотивов, которые отжали дикари дыныры, только 40% пригодны к использованию[остальные, видимо сдали на металлолом и пропили ]

Износ тягового подвижного состава 53 %

Износ тепловозов 63%

Износ электропоездов 75%

Износ дизель-поездов 74%

Инвестиции в дыныры? Вы серьезно?

Новини
Очередной провал, или Как россияне Донецк обстреляли

Особенно меня впечатлило то, что, по состоянию на сейчас донжд не имеет возможности приобрести путевую технику для выполнения плановых ремонтных работ путей. С*ки, вы куда технику отжатую дели?? В рф по дешевке загнали или порезали на металл??

Приехали. Секретные документы "минтранспорта ДНР"
Приехали. Секретные документы "минтранспорта ДНР"

Фото 5 - тоже сплошная халепа. Оккупационные типа власти оказывается знают о том, что действующие тарифы на оккупированных экономически не обоснованы, поэтому, соответственно у перевозчиков тупо нет денег для того, чтобы содержать автомобильный пассажирский транспорт в нормальном техническом состоянии. Ни или если простыми словами, то это звучит приблизительно так : из-за пропаганды, мол дешевый проезд на оккупированных, перевозчики возят людей на хлам-мобилях и из-за низкой стоимости проезда количество транспорта на маршрутах сокращается. Кстати, из-за того, что количество маршруток и автобусов уменьшается, создается иллюзия довоенной жизни, особенно в час пик. Жители оккупированных подтвердят.

Пункт 2 в документе на фото 5 особенно порадовал: оказывается, что если отжать у Хунты автобусы производства Украины, то запчасти купить к этим автобусам проблематично. Как ниажиданна ... Какая коварррррная Хунта оказалась.

Новини
Посвящение в шпионы "ДНР"

Шестую страницу "документа" тоже писал якийсь русопат.

Приехали. Секретные документы "минтранспорта ДНР"

Почему? Потому что в "документе" черным по белому написано о том, что :

Нет денег на проведение капитально-восстановительных работ подвижного состава, контактной сети, путевого хозяяйства, тяговых подстанций, сооружений электротранспорта в полном объеме.

Нет денег на обновление подвижного состава, хоть и 90,2% трамваев и 89,7% троллейбусов исчерпали свой нормативный ресурс, но продолжают эсксплуатироваться на линии. Ну или простыми словами - из 10 трамваев или троллейбусов реально без страха можно ездить на одном, ибо на 9 из 10 ездить тупо нельзя, они могут сдохнуть в любой момент или в аварию попасть.

Смотрим на фото номер 7, граждане фошизды. Оказывается Хунта все реально знает о ватанах, а мыгыбы дыныры ловит белочек и гражданских. Ниажиданна, правда?

Приехали. Секретные документы "минтранспорта ДНР"

Мы все про вас знаем, предатели. Смотрим фото номер 8

Приехали. Секретные документы "минтранспорта ДНР"

Обратите внимание на фото 9, Хунта и про это все в курсе.

Приехали. Секретные документы "минтранспорта ДНР"

Эпилог. Как видите, недореспублика таки развивается. Завидуйте молча

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Автор
Фаш*к Донецький Фаш*к Донецький
Місце
Україна Донецьк
Тег
Новини ДНР
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bel serg
bel serg
Атстойник Абизян.
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Antonova Elena
Antonova Elena
Пердячим паром да под калинку малинку луганда медленно но верно додыхает
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Пархоменко Андрей
Пархоменко Андрей
Зачем врать?тебе деньги платят за обман. Был на новый год у друзей,цены на все там ниже,коммуналка дешевле на много,а работа со временем появится,Москва не сразу строилась
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2 из 3 ответов | показать все
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Antonova Elena, продавай собаку,дура.Выше ҡоммуналка там где людям платят.В твоей помойке вообще не платят.Или 200$ для тебя достойная зарплата? Тогда проезжая к нам.Тебе за 2часа будут платить столько.
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Беглов Роман
Беглов Роман
Пархоменко Андрей, ну да, ну да. Цены на продукты приблизительно одинаковые с не окупированой частью Украины , вчера смотрел сравнения, коммуналка дешевле потому что раша дает бесплатно газ, т.е. содержит окупированые территории, а робота не появиться . Шахтеры получавшие от 1000 до 3000 долларов в месяц при Украине , и получают 100 - 150 долларов в оккупации , так и будут получать их до освобождения. Наивные ватники все надеются что "наладиться". С чего бы это ? Ну вата вместо мозгов у все ватников. И тех что живут в Украине.
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