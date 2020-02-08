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9 лютого • оновлено в 03:16
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"Приєднати Україну до ОРДЛО": у Росії розкрили зухвалий шантаж Кремля

6.6т
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Росія шантажує Україну і робить все, щоб військовим шляхом розширити окуповані території до кордонів Луганської та Донецької областей.

Про це в інтерв'ю "Апостроф" сказав російський політолог Андрій Піонтковський. Він впевнений, що ескалація на сході України справа рук Кремля, щоб просто натиснути на Київ. Фінальна ж мета протистояння – захоплення росіянами всього Донбасу.

"Миру немає, українців продовжують вбивати. Кремль тисне, щоб Зеленський погодився на російське трактування миру. А це, як говорять у Москві, приєднання України до ОРДЛО. Вони хочуть, щоб українські війська пішли з лінії поділу – і відкрили двом армійським корпусам шлях в Україну. Адже в так званій "конституції ОРДЛО" в грудні вони уже позначили свою першу мету – розширення території ОРДЛО до меж Донецької та Луганської областей", – підкреслив Піонтковський.

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Андрій Піонтковський

Андрій Піонтковський

Він також переконаний, що Росія це держава-терорист. "Вони будуть вбивати українських військових до тих пір, поки Зеленський остаточно не погодитися на їх умови. Але Зеленський і його "партія миру" боїться сказати про те, як Росія бачить мир", – вважає російський політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно російські найманці обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, в який раз прикрившись мирним населенням.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Андрій Піонтковський
Місце
Україна
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Эта мерзость еще не здохла?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Слышу звук чубатых копыт....
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Юг Руси
Юг Руси
Вроде взрослый дядька, а такую xyйню несёт ...
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