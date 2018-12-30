Приєднання Білорусі до Росії: українці дали прогноз

На тлі останніх подій між Білоруссю і Росією українці впевнені, що між країнами нічого нового не відбудеться.

Принаймні такої думки дотримується 51% читачів OBOZREVATEL, які пройшли опитування на тему "Путін вирішив "приєднати" Білорусь: що з цього вийде". Всього в ньому брали участь 12 565 осіб.

Так, велика частина українців вважає, що держава вже давно є проросійською, тому кардинальних змін найближчим часом не буде.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін Прес-служба президента Білорусі

Але 31% респондентів впевнені, що Білорусі уготований старий український сценарій, а саме, повна залежність від РФ.

У свою чергу 9% опитаних відповіли, що президент країни Олександр Лукашенко зуміє хитро викрутити ситуацію на свою користь. Такий же відсоток читачів дотримується протилежної думки. Вони вважають, що білоруси повстануть, як українці в 2014 році.

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