Приєднання Білорусі до Росії: українці дали прогноз

На тлі останніх подій між Білоруссю і Росією українці впевнені, що між країнами нічого нового не відбудеться.
Принаймні такої думки дотримується 51% читачів OBOZREVATEL, які пройшли опитування на тему "Путін вирішив "приєднати" Білорусь: що з цього вийде". Всього в ньому брали участь 12 565 осіб.
Так, велика частина українців вважає, що держава вже давно є проросійською, тому кардинальних змін найближчим часом не буде.
Олександр Лукашенко і Володимир Путін
Прес-служба президента Білорусі
Але 31% респондентів впевнені, що Білорусі уготований старий український сценарій, а саме, повна залежність від РФ.
У свою чергу 9% опитаних відповіли, що президент країни Олександр Лукашенко зуміє хитро викрутити ситуацію на свою користь. Такий же відсоток читачів дотримується протилежної думки. Вони вважають, що білоруси повстануть, як українці в 2014 році.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв практично прямо заявив про можливість приєднання Білорусі до Росії, назвавши це "більш тісною інтеграцією".
Лукашенко відповів, що шантажувати та намагатися нахилити країну нахабними заявами про "інтеграцію", - марно. Незважаючи на це, 29 грудня він відправився в Москву "домовлятися".
За підсумками зустрічі лідерів двох країн Пєсков сказав, що про приєднання поки не йдеться.
Читайте всі новини по темі "опитування Обозревателя" на сайті "OBOZREVATEL".