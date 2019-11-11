Причетний заступник мера? У справі піщаних браконьєрів на Київщині з’явилися нові деталі

Зловмисники збили коптер Громадської організації "Стоп корупції" коли знімальна група приїхала, щоб зафіксувати на відео річку Коник, річище якої було змінено через роботу піщаних браконьєрів у Голосіївському районі Києва.

Як зазначають активісти, напередодні, засновник житлового комплексу погрожував журналістам (щоб подивитися фото і відео, доскролльте сторінку докінця).

"Ми проводили аерозйомку над річкою Коник, що протікає поблизу однойменного житлового комплексу. Потім до нас під'їхав чоловік, який сказав, що він засновник житлово-будівельного кооперативу "Золота Затока". Чоловік пригрозив, що "зніме ваш коптер" і після цього апаратура перестала нас слухатись. В результаті коптер застряг у гілках дерев", – розповіла журналістка Наталія Дігтяр.

У справі піщаних браконьєрів на Київщині з’явилися нові деталі

Як зауважує правозахисник Ігор Бондарчук, подібні спецзасоби можна придбати лише за 28 тисяч гривень. Це переносна глушильна станція, яка може діяти на відстані 150 метрів. Тобто охоронці котеджного містечка могли використати щось подібне, або, можливо, навіть і рушницю вартістю близько 400 тисяч грн.

Як зазначають у "СтопКорі", саме таку зброю активно використовують проросійські бойовики на Донбасі.

"Але хто і навіщо настільки ретельно охороняє це елітне містечко? Можливо, це пов’язано з тим, що власники будинків – не просто багаті, а ще й впливові. Наприклад, секретар Київради Володимир Прокопів, за інсайдерською інформацією, теж придбав тут маєток – до речі, у безпосередній близькості до одного із земельних снарядів", - зауважують активісти.

"Чи причетний заступник мера Кличка до кришування нелегальної діяльності піщаних нелегалів? Чи дійсно проти журналістів застосували зброю, якою воюють російські найманці на окупованій території? І, зрештою, чому цю ділянку оберігають, наче режимний об’єкт? Далі буде", - відзначили у "СтопКорі".

Крім того, активісти виявили, що з вини піщаних нелегалів річка Коник за останні роки дуже змінилась. Вони зазначають, що це може спричинити небезпечні зрушення в унікальній екологічній системі та стати причиною зникнення багатьох видів різноманітної флори. Крім того, така діяльність передбачає відповідальність згідно зі ст. 110 Водного кодексу України.

"Стоп корупції" звернулися до начальника Голосіївського районного управління поліції Олега Волошина щодо незаконного видобутку та продажу піску на березі річки Коник.

Як повідомляють активісти, він запевнив, що цей незаконний бізнес буде ліквідований. Наразі вже проводяться процесуальні дії, ведуться обшуки.

Також активісти ініціювали подання клопотання до Голосіївського районного суду міста Києва з проханням накласти арешт в рамках кримінального провадження. Клопотання ухвалили та на даний момент проводиться процедура накладення арешту на земснаряди, якими проводиться видобуток піску.

Наразі кримінальне провадження веде Прокуратура №1 міста Києва. Крім того, до перевірки долучилися інспектори КП "Плесо", які звернулись до правоохоронних органів через піщаних браконьєрів.

"Про те, що тут (поблизу річки Коник – Ред.) видобувають пісок, ми дізнались у вересні й одразу ж направили запити в прокуратуру та поліцію Голосіївського району", – розповів інспектор Олександр Хвостіков.

В комунальному підприємстві також заявили, що дозволів на роботу двох земснарядів, які зафіксували активісти ГО "Стоп корупції", немає, тож видобувають надра вони протизаконно.

Як стало відомо, у даній справі вже відкриті кримінальні провадження, а представників котеджного містечка "Коник" викликають на з'ясування обставин. Ймовірно, що техніка, яка намиває пісок, має пряме відношення саме до цього забудовника.

"СтопКор"

"СтопКор"

"СтопКор"

"СтопКор"

"СтопКор"

Як писав OBOZREVATEL, у Вишгороді компанія, на чиє майно було накладено судовий арешт, знову почала вивозити зі своїх складів пісок.

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