"Причалили до говені": в Криму гірко затужила по Україні

Жителі Криму засумували по Україні, згадавши, яким був півострів до окупації Росією.
На пост в мережі звернув увагу блогер "Кримський бандерівець". Він опублікував його на своїй сторінці в Twitter і зверни увагу на коментарі кримчан.
"Крим. Черговий екстремістський пост на паблік окупованій Ялти. Так, розбалували Крим Україна", - підписав пост блогер.
"Були хороші часи", "Тоді Ялта була реально курортом і були туристи", "Це була Ялта," гнобімая України ". Зараз причалили до рідної говіння", тужать жителі Криму.
Крим. Черговий екстремістський пост на паблік окупованій Ялти. Так, розбалували Крим Україна: "Були хороші часи", "Тоді Ялта була реально курортом і були туристи", "Це була Ялта," гнобімая України ". Зараз причалили до рідної говіння" pic.twitter.com/I5SFaICAAS- Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 12 березня 2019 р
У Криму сумують за Україною
Газета "День"
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше захоплений Крим порівняли з раковою пухлиною, від якої розходяться метастази по російському суспільству.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".