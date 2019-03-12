"Причалили до говені": в Криму гірко затужила по Україні

Жителі Криму засумували по Україні, згадавши, яким був півострів до окупації Росією.

На пост в мережі звернув увагу блогер "Кримський бандерівець". Він опублікував його на своїй сторінці в Twitter і зверни увагу на коментарі кримчан.

"Крим. Черговий екстремістський пост на паблік окупованій Ялти. Так, розбалували Крим Україна", - підписав пост блогер.

"Були хороші часи", "Тоді Ялта була реально курортом і були туристи", "Це була Ялта," гнобімая України ". Зараз причалили до рідної говіння", тужать жителі Криму.

Крим. Черговий екстремістський пост на паблік окупованій Ялти. Так, розбалували Крим Україна: "Були хороші часи", "Тоді Ялта була реально курортом і були туристи", "Це була Ялта," гнобімая України ". Зараз причалили до рідної говіння" pic.twitter.com/I5SFaICAAS - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 12 березня 2019 р

У Криму сумують за Україною Газета "День"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше захоплений Крим порівняли з раковою пухлиною, від якої розходяться метастази по російському суспільству.

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