"Прибув порожнім": з'ясувався несподіваний факт про спецборт Росії в "Борисполі"

Спецборт спеціального льотного загону "Росія" Ту-204 прибув до Києва порожнім, громадян України, які підлягають обміну, на борту не було.

Про це ТАСС повідомило джерело в російських силових структурах.

"Громадяни України, це близько 30 осіб, перебувають в аеропорту Внуково. Вони очікують вильоту до Києва. Спецборт Ту-204, що приземлився в Борисполі, прибув туди порожнім", – сказало джерело.

Що відомо про обмін полоненими на даний момент:

Йдеться про українських політв'язнів (Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух) і захоплених під час загострення в Керченській затоці моряків.

Серед тих, кого вимагає звільнити Кремль, найбільш значимою фігурою є один з підозрюваних в розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17" Володимир Цемах.

Російська сторона офіційно підтвердила, що переговори підходять до фіналу.

ЗМІ вже кілька разів розганяли фейкові повідомлення про можливу дату обміну, проте ніякої офіційної інформації досі немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 6 вересня в мережі з'явилися дані, що обмін полоненими відбудеться 7 вересня.

Раніше повідомлялося, що російський літак з імовірно українськими полоненими вже знаходиться в Україні. За попередньою інформацією, о 10:20 він здійснив посадку в Києві, в аеропорту "Бориспіль".

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