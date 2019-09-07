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8 вересня • оновлено в 11:55
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"Прибув порожнім": з'ясувався несподіваний факт про спецборт Росії в "Борисполі"

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Спецборт спеціального льотного загону "Росія" Ту-204 прибув до Києва порожнім, громадян України, які підлягають обміну, на борту не було.

Про це ТАСС повідомило джерело в російських силових структурах.

"Громадяни України, це близько 30 осіб, перебувають в аеропорту Внуково. Вони очікують вильоту до Києва. Спецборт Ту-204, що приземлився в Борисполі, прибув туди порожнім", – сказало джерело.

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"Прибув порожнім": з'ясувався несподіваний факт про спецборт Росії в "Борисполі"
"Прибув порожнім": з'ясувався несподіваний факт про спецборт Росії в "Борисполі"

Що відомо про обмін полоненими на даний момент:

  • Йдеться про українських політв'язнів (Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух) і захоплених під час загострення в Керченській затоці моряків.

  • Серед тих, кого вимагає звільнити Кремль, найбільш значимою фігурою є один з підозрюваних в розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17" Володимир Цемах.

  • Російська сторона офіційно підтвердила, що переговори підходять до фіналу.

  • ЗМІ вже кілька разів розганяли фейкові повідомлення про можливу дату обміну, проте ніякої офіційної інформації досі немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 6 вересня в мережі з'явилися дані, що обмін полоненими відбудеться 7 вересня.

Раніше повідомлялося, що російський літак з імовірно українськими полоненими вже знаходиться в Україні. За попередньою інформацією, о 10:20 він здійснив посадку в Києві, в аеропорту "Бориспіль".

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Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Теги
полонені моряки політв'язень
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Кремль что то мутит.
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
"Прибыл пустым" - алё, гараж, а он что-то привезти должен был? Борт прибыл "за", а не "с".
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Коскин Александр
Коскин Александр
Ржунимагу Феофан, кто поймет этих высоких материй?Для этого мозги нужны.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А куда из заголовка исчезло "очередная подлость России"? Слон сказал, не разобрав, - "видно, быть потопу"... ДБ БЛ
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