"Прибрати всі бар'єри": Зеленський доручив реалізувати 3 експерименти до 2020 року

В Офісі президента України Володимира Зеленського пройшла нарада з питань реалізації комплексних електронних послуг, пов'язаних з народженням дитини і оформленням відповідних документів.

Як повідомила прес-служба глави держави, в нараді крім Зеленського взяли участь представники профільних міністерств і міжнародних донорських проектів. Президент доручив реалізувати проект "єМалятко" до 1 січня 2020 року, заявивши, що готовий прибрати всі виникаючі бар'єри.

"Я з самого початку говорив, що йду в президенти, щоб спростити життя нашим громадянам. Цифровізація державних послуг, або "Держава в смартфоні" є пріоритетом нашої команди. Особливо це стосується суспільно важливих і масових послуг, коли батьки змушені проходити бюрократичне пекло з немовлям на руках", - сказав він.

Реалізація проектів пройде за підтримки Програми EGAP & Фонду Східна Європа, е-Governance Academy, Офісу реформи адмінпослуг і EU 4 PAR.

Також у Зеленського розповіли, яких результатів очікувати після реалізації 3-х експериментів:

"єМалятко" – це 10 державних послуг, пов’язаних із народженням дитини за 1 електронною заявою одразу у пологовому. Експеримент передбачає зменшення кількості необхідних візитів з 11 до 0, а кількість документів, що вимагаються з 37 до 1. ID 14 – одночасна реєстрацією фізичної особи як платника податків під час оформлення паспорта громадянина України вперше. Експеримент передбачає скорочення кількості документів від дитини на 4, що становитиме мінус 27 млн документів на рік. "еПрописка" – можливість зареєструвати місце проживання дитини онлайн. Експеримент передбачає скорочення кількості документів від дитини на 4, що становитиме мінус 3 млн документів на рік.

Володимир Зеленський president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в команді президента також хочуть прибрати три міністерства і зробити на їх базі Міністерство з гуманітарної політики.

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