"Прибивають до стовпа?" Цимбалюк жорстко відповів на фейк про утиски російської мови в Україні

Страхітливі фейки про нібито розправи за російську мову в Україні створені винятково для відволікання уваги й часткового виправдання вторгнення Росії на чужі території.

Про це в інтерв'ю проєкту M.News World заявив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Фейки про російську мову в Україні

"Знову цю тему тут починають розкручувати: російськомовним мало язик не прибивають до стовпа. Але це ж маячня! Кількість російськомовних у Києві, Львові та Харкові жодним чином не змінилася. До речі, як і в Донецьку. І рухи мовні – це наслідок російської військової агресії. Якщо хтось забув, я процитую слова Путіна: "Ми були змушені в Криму і на Донбасі захищати російськомовних", – нагадав він про цинічний привід для початку бойових дій в Україні з боку країни-агресора.

Також Цимбалюк порадив окупантам пригадати, що російськомовні люди живуть по всій земній кулі, однак прикривати ними своїм імперські амбіції Кремль зважився тільки в Україні.

"Чому їх у Львові не захищають, у Празі, у США? Вони, можливо, там теж потерпають. Адже там російська мова теж не визнана державною. І таких питань "чому" дуже багато. І коли ми будемо в цьому розбиратися, то зрозуміємо, що справа не у мові, а в російській зовнішній агресивній політиці та російському інтересі", – наголосив журналіст.

Підсумовуючи, він додав, що інтерес Росії стосовно України зводиться до однієї єдиної мети – знищення її як незалежної держави.

"Інтерес в частині України зводиться до того, що України як незалежної держави бути не повинно. Має бути щось подібне, як створене на окупованих частинах України, – суб'єкти, які підпорядковуються Кремлю точно так само, як будь-який керівник Рязанської чи Орловської областей", – зробив висновок Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальна пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва видала безглуздий фейк про те, що нібито отримала "секретний" план РНБО щодо українізації Донбасу. За її словами, він передбачає "каральні" заходи за відмову говорити українською мовою жителів ОРДЛО.

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