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"Прибирати не будемо!" Скандал із українцями і прапором Росії в Іспанії отримав продовження

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Адміністрація іспанського готелю не має наміру позбуватися прапора Росії у своєму ресторані тільки тому, що про це попросили туристи з України.

На їхнє переконання, символ встановлений, щоб відвідувачі знали про наявність у закладі російських страв, повідомляє URA.RU із посиланням на слова працівників готелю.

Нагадаємо, що напередодні в одному з готелів Іспанії на прохання українців не захотіли прибрати прапор Росії, розвішаний у їхньому ресторані, натомість образили і навіть оштрафували постояльців.

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Скандал у готелі Іспанії

Скандал у готелі Іспанії

Facebook David Plaster

"Російський прапор на території нашого ресторану демонструє, що в меню є страви російської кухні. Однак українські клієнти пов'язали цей символ із націоналізмом і зажадали його прибрати. Гості скаржилися на рецепції, що всюди напишуть про наш заклад. Погрожували, що всі дізнаються, що наш готель "чорна точка для українців", — йдеться у повідомленні.

Водночас у готелі запевнили, нібито у них завжди зупинялося багато туристів із України, і ніколи раніше вони не скаржилися на наявність там російського символу.

"Прапор нічого такого не означає, прибирати ми його не будемо", – навідріз відмовили іспанці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські туристи попросили адміністратора іспанського готелю прибрати прапор РФ, щоб сім'ї, у яких є загиблі від рук російських військових, не почувалися жахливо під час вечері. Через це на них посипалися образи. Пізніше українці звернулися до туроператора з проханням переселити їх до іншого готелю, однак їм лише виставили штрафи за зняття броні.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Іспанія
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CARGO 100
CARGO 100
В ресторане убирать и подъедать надо в перерывах между приёмом пищи, нефиг людей кошмарить ...
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Абизьянам место в зоопарке, а испанцы их в отель пустили
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Скакуны попытались качать свои права в Испании, но были быстро посланы на.... Там собственно и место кастрюлеголовым выскочкам!
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