"Прибирати не будемо!" Скандал із українцями і прапором Росії в Іспанії отримав продовження

Адміністрація іспанського готелю не має наміру позбуватися прапора Росії у своєму ресторані тільки тому, що про це попросили туристи з України.
На їхнє переконання, символ встановлений, щоб відвідувачі знали про наявність у закладі російських страв, повідомляє URA.RU із посиланням на слова працівників готелю.
Нагадаємо, що напередодні в одному з готелів Іспанії на прохання українців не захотіли прибрати прапор Росії, розвішаний у їхньому ресторані, натомість образили і навіть оштрафували постояльців.
Скандал у готелі Іспанії
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"Російський прапор на території нашого ресторану демонструє, що в меню є страви російської кухні. Однак українські клієнти пов'язали цей символ із націоналізмом і зажадали його прибрати. Гості скаржилися на рецепції, що всюди напишуть про наш заклад. Погрожували, що всі дізнаються, що наш готель "чорна точка для українців", — йдеться у повідомленні.
Водночас у готелі запевнили, нібито у них завжди зупинялося багато туристів із України, і ніколи раніше вони не скаржилися на наявність там російського символу.
"Прапор нічого такого не означає, прибирати ми його не будемо", – навідріз відмовили іспанці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українські туристи попросили адміністратора іспанського готелю прибрати прапор РФ, щоб сім'ї, у яких є загиблі від рук російських військових, не почувалися жахливо під час вечері. Через це на них посипалися образи. Пізніше українці звернулися до туроператора з проханням переселити їх до іншого готелю, однак їм лише виставили штрафи за зняття броні.
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