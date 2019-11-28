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29 листопада • оновлено в 11:34
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Яніна Соколова
Яніна Соколова
Журналіст Всі статті автора

При Зеленському повертаються 30-ті. І це вам не Росія

25.1т

Ні, це не Росія. Це Київ, 28 листопада 2019. ДБР увірвалося до квартири Маруся Звіробій зранку.

Маруся Звіробій

Маруся Звіробій

Столичний регіон

Причина: обшуки, внаслідок висловлювань Марусі під час стріму з Фединою, який транслювали на фейсбуці. Конфіскували телефон згідно зачитаної ухвали...

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Підозрюються у плануванні вбивства Володимира Зеленського.

Отакі справи, котики. 30-ті повертаються

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Автор
Яніна Соколова Яніна Соколова
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Джерело
Джерело: Facebook Марусі Звіробій
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Коментарі
167
75
Смішно
84
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651
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Виктор Трофименко
Виктор Трофименко
"Отакі справи, котики. 30-ті повертаються"..... Та ні, все значно простіше - просто треба "фильтровать базар"...
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Хуянину на подвал
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
клоун сам з дуба рухнув, чи це його лакизи навипередки кинулись йому дупу вилизувати?
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