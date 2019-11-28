Ні, це не Росія. Це Київ, 28 листопада 2019. ДБР увірвалося до квартири Маруся Звіробій зранку.
Маруся Звіробій
Столичний регіон
Причина: обшуки, внаслідок висловлювань Марусі під час стріму з Фединою, який транслювали на фейсбуці. Конфіскували телефон згідно зачитаної ухвали...
Підозрюються у плануванні вбивства Володимира Зеленського.
Отакі справи, котики. 30-ті повертаються
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