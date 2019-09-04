"Президенту явно невтямки": Соколова розгромила Зеленського через вето закону про "Пласт"

Українська журналістка Яніна Соколова звернулася до президента Володимира Зеленського через вето, яке він наклав на закон "Про державне визнання і підтримку "Пласту" – Національної скаутської організації України".

Своєю позицією поділилася вона в Facebook. Соколова показала фото з центру пластунів у Бучі, куди возила дітей.

"Я хочу, щоб вони не були малоросами і прекрасно розуміли, хто вони і чому повинні цінувати землю, історію і силу своєї країни. Сьогодні президент Володимир Зеленський ветував Закон України "Про державне визнання і підтримку "Пласту" – Національної скаутської організації України". А знаєте чому? Тому що це таке, навіщо, аааа, так а що воно дасть, президенту явно невтямки", – написала вона.

Соколова розгромила Зеленського через вето закону про "Пласт" Facebook Яніни Соколової

Соколова заявила, що допоможе Зеленському зрозуміти, в чому важливість організації.

"Це найдавніша і найбільша українська молодіжна організація, яка виховала генералів Української Повстанської Армії, серед них і Романа Шухевича, Президента УНР у вигнанні – Миколи Плав'юка, геніального, всесвітньо відомого економіста Богдана Гаврилишина, винахідника Любомира Романківа і тисячі українських лідерів. Багато вихованців "Пласту" загинули в боротьбі за Україну, також і на фронті сучасної російсько-української війни", – пояснила журналістка.

Соколова розгромила Зеленського через вето закону про "Пласт"

"Я – дівчина зі сходу країни. Мій молодший син говорить російською з акцентом. Знає, хто він і за допомогою "Пласту", зрозуміє, ким гідно бути. "Пласт" – це фактор національної безпеки. Це і форма патріотичного виховання, яка ідеологічно унеможливить сепаратизм у наступних поколіннях, тому мої діти в "Пласті", – зазначила Соколова.

Вона закликала народних депутатів подолати вето президента й ухвалити закон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат від фракції "ЄС" Андрій Парубій заявив, що ветувавши закон про "Пласт", Зеленський порушив Конституцію і проявив неповагу до пластунів, які боролися і борються за українську незалежність.

В "ЄС" прокоментували скандал із вето на закон про "Пласт". Партія знову запропонує фінансування організації в державному бюджеті на 2020 рік.

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