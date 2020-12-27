Президентка Словаччини та прем'єр Чехії зробили щеплення від COVID-19 у прямому етері. Відео

Таша Адамович Суспільство 17:45, 27.12.2020 Оновлено: 18:01, 27.12.2020

У неділю, 27 грудня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш вакцинувався від коронавірусу в прямому етері.

Відео розміщено на сайті IDNES. Днем раніше на такий же крок пішла президентка Словаччини Зузана Чапутова (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У Чехії першочергово вакцину від небезпечної інфекції отримають медики, що працюють із зараженими COVID-19. Разом із ними в Центральному військовому госпіталі в Празі прищепився й глава чеського уряду. Також у цей день вакцинували 95-річну чеську ветеранку Другої світової війни Емілі Репікову.

Трансляцію про вакцинацію від COVID-19 Чапутової вів словацький телеканал TA3.

Першою з усіх країн ЄС масово щеплювати своїх громадян від коронавірусу почала Угорщина – 26 грудня. Спочатку тут заплановано вакцинувати медиків, які борються з COVID-19 і лікують хворих у Будапешті. Першої отриманої партії препарату Pfizer вистачить для 4875 осіб.

Як повідомив OBOZREVATEL, у країнах Європи з неділі, 27 грудня почалася масова вакцинація від коронавірусу препаратом виробництва Pfizer і BioNTech. Це єдина вакцина, схвалена для використання регулювальними органами ЄС.

Вакцинація є добровільною та безкоштовною. На зазначену дату вона проходила серед людей з груп ризику у Франції, Німеччині, Австрії, Іспанії, Італії, Болгарії, Чехії та інших. Одночасно з початком прищеплювальної кампанії в Європі попередили про небезпеку шахрайства: оголошення про нібито продаж вакцини вже з'явилися в мережі.

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