"Президент у шафці!" Зеленського застали зненацька в роздягальні

Cпівзасновник Monobank Олег Горохівський похвалився, що зустрів президента Володимира Зеленського після тренуванні в залі.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. "Президент Зеленський без охорони і понтів спокійно переодягається в сусідній шафці. Мило поговорили, поки він переодягався, і я пішов працювати, а він у душ", – розповів він.
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Кадр із виступу "95 кварталу"
За словами Горохівського, селфі зробити не вдалося. "Було ніяково", – пояснив він.
У мережі відразу почали коментувати цей інцидент. "Країна у смартфоні, а президент – в шафці", – іронізують користувачі в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський у понеділок, 2 грудня, записав нове відеозвернення до українців, яке раніше пообіцяв зробити щотижневим. Цього разу він під час тренування у спортзалі підбив підсумки минулого тижня і розповів про очікування від зустрічі в "нормандському форматі".
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