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3 грудня • оновлено в 14:20
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"Президент у шафці!" Зеленського застали зненацька в роздягальні

2.7т
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Cпівзасновник Monobank Олег Горохівський похвалився, що зустрів президента Володимира Зеленського після тренуванні в залі.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. "Президент Зеленський без охорони і понтів спокійно переодягається в сусідній шафці. Мило поговорили, поки він переодягався, і я пішов працювати, а він у душ", – розповів він.

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Зеленського застали зненацька в роздягальні

Зеленського застали зненацька в роздягальні

Кадр із виступу "95 кварталу"

За словами Горохівського, селфі зробити не вдалося. "Було ніяково", – пояснив він.

У мережі відразу почали коментувати цей інцидент. "Країна у смартфоні, а президент – в шафці", – іронізують користувачі в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський у понеділок, 2 грудня, записав нове відеозвернення до українців, яке раніше пообіцяв зробити щотижневим. Цього разу він під час тренування у спортзалі підбив підсумки минулого тижня і розповів про очікування від зустрічі в "нормандському форматі".

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Monobank
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Nevid Peter
Nevid Peter
Кілька тижднів тому нам Д.Гордон вішав лапшу, що Моніка так працює, що нама можливості даже поїсти і накинувся на його тістечка. "Бігла через місточик і схатила кленовий листочок"))) Я тоді не повірив Гордону, а йщго заяв уже отримав кілька пітверджень моїм думкам. Тому щодо Гордона необхідно дуже ретельно фільтровать його заяви. Слава Україні!!! Героям слава. Хай швидше "Згинуть наші вороженьки"
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