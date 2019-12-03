"Президент у шафці!" Зеленського застали зненацька в роздягальні

Cпівзасновник Monobank Олег Горохівський похвалився, що зустрів президента Володимира Зеленського після тренуванні в залі.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. "Президент Зеленський без охорони і понтів спокійно переодягається в сусідній шафці. Мило поговорили, поки він переодягався, і я пішов працювати, а він у душ", – розповів він.

Зеленського застали зненацька в роздягальні Кадр із виступу "95 кварталу"

За словами Горохівського, селфі зробити не вдалося. "Було ніяково", – пояснив він.

У мережі відразу почали коментувати цей інцидент. "Країна у смартфоні, а президент – в шафці", – іронізують користувачі в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський у понеділок, 2 грудня, записав нове відеозвернення до українців, яке раніше пообіцяв зробити щотижневим. Цього разу він під час тренування у спортзалі підбив підсумки минулого тижня і розповів про очікування від зустрічі в "нормандському форматі".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram