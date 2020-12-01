Зеленський звернувся до українців у річницю референдуму за незалежність

Президент Володимир Зеленський привітав українців із річницею проведення Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, на якому суспільство обрало незалежність для України.

Звернення оприлюднено в офіційному Telegram-каналі очільника держави. Він закликав співвітчизників працювати заради процвітання країни, припинивши дискусії навколо теми "Хто більше, краще та правильніше любить Україну".

На думку президента, слово "Незалежність" варто писати з великої літери на знак поваги до тих, хто століттями боровся за неї.

"Вперше розповідаючи дітям, що таке Незалежність України, її суверенітет, свобода та самостійність, можна почути їхнє щире здивування: "А що, хіба може бути якось інакше?" На це запитання 29 років тому наше суспільство дало, без перебільшення, історичну відповідь: інакше бути не може", – написав він.

Згодом українці зрозуміли, що здобуття незалежності не означає остаточного завершення боротьби – її треба захищати зі зброєю в руках, наголосив Зеленський.

На його думку, в Україні є все необхідне, щоб вже незабаром стати потужною та конкурентоспроможною країною.

"Але це можливо за однієї простої умови – якщо всі ми разом докладемо для цього свої зусилля", – уточнив президент.

Звернення президента в річницю референдуму про незалежність України Telegram Zelenskiy/Official

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в суботу, 28 листопада, президент України та його дружина Олена Зеленська вшанували пам'ять жертв голодоморів в Україні.

Вони прийшли до пам'ятного знаку жертвам Голодомору на Михайлівській площі в Києві та встановили біля нього композиції з пшеничних колосків.