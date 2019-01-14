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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Президент Порошенко дал мастер-класс

7.3тЧитати матеріал російською

Мы постоянно возвращаемся к теме публичных людей и публичных профессий, и каждый раз приходим к выводу о том, что тема эта безгранична и неисчерпаема. Прямо сейчас, на наших глазах президент США Трамп демонстрирует то, как не должен себя вести публичный политический деятель, тем более, самого крупного калибра. Вчера он чуть ли не с проклятиями обрушился на канал Фокс Ньюз за то, что журналистка этого канала задала вопрос: "Работаете ли вы на Россию, да или нет?". Досталось этому каналу и ряду изданий, опубликовавших этот эпизод, в частности – прилетело и в Вашингтон Пост.

Публичный политик не должен себя вести таким образом по целому ряду фундаментальных причин. Первая – не давай поводов для подобных вопросов. Его не задавали Обаме, Бушу младшему, Клинтону, Бушу старшему или Рейгану, его задали именно Трампу после ряда крайне подозрительных действий и контактов с Путиным, подробности которых он скрывает. Нет повода – нет вопроса. Все просто. Вторая – ты выбрался на самую верхнюю точку своего общества и стал объектом тщательного изучения. Высокая должность и всеобщая известность очень сильно расширяют твои права, но в стоимость билета входит и такая же куча обязанностей. Ты уже не можешь что-то прятать от общественности и должен быть максимально открытым, готовым ответить на любой вопрос, в том числе, и неприятный или скользкий. Если тебе это не по нраву – не лезь наверх. Живи своей приватной жизнью и оберегай ее от излишнего внимания всеми законными средствами. А если уже стал публичным – будь готов ко всему.

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Кстати, с разницей в несколько недель президент Порошенко дал мастер-класс того, как должно себя вести первое лицо государства, публичный политик, когда на пресс-конференции собралась журналистская публика, которая настроена сделать тебе либо лоботомию, либо трепанацию. Он все равно нашелся что им и всем, кто будет это смотреть, сказать, и что ответить на самые провокационные вопросы. Заметим, после этого он не обрушился с критикой на эти СМИ.

Похоже на то, что это – принципиальная позиция, и с учетом того, что у нас практически не осталось СМИ, которые прямо или опосредованно не работают на противника, гонений на прессу нет вообще. И это при том, что страна ведет отражение внешней агрессии, а СМИ работают даже не против действующей в стране власти, а отрабатывают подачи противника. Он достойно ответил и оставил эту публику утираться от собственной желчи и яда, которым они там брызгали.

Но что здесь интересно, журналисты тоже – публичные люди. Они усиленно работают над повышением собственной популярности и пускаются на самые грязные уловки, чтобы стать знаменитыми. Оно и понятно, чем больше популярность, тем больше заработок и больше возможностей. Известные молочные братья-журналисты, которые исполняли роль придворных собачек у Януковича, быстро переобулись и теперь самозабвенно исполняют роли депутатов и борцов с коррупцией, хотя сами по себе представляют пустоту, сходную с абсолютным вакуумом.

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Но те ништяки, которые дает их профессия, компенсируются все той же обратной стороной известности. За ними наблюдают, дают оценки и ловят на непрофессионализме или откровенной лжи. Как только происходит нечто подобное, они возмущаются подобными фактами в стиле Трампа, а иногда – еще более активно. Они решили, что только им дано право загонять и давить кого-то своими вопросами и осведомленностью, но как только получают ответ той же монетой, их начинает просто трясти в истерике, а если оппонент оказался умнее и мощнее, они начинают вещать об ущемлении свободы прессы.

Однако, и в первом, и во втором случае эти самые публичные деятели имеют стандартные механизмы защиты. Президент может спрятаться за спину своей пресс службы и просто не попадет в неприятную ситуацию. Достаточно посмотреть на то, как этой защитой пользуется Путин. Щит журналиста и вовсе простой – объективность. Но и первый, и вторые понимают, что как только ты начнешь пользоваться этой стандартной защитой, твоя известность и популярность начнут падать, а потому – приходится выступать без защиты.

И вот в таких ситуациях происходят все те конфузы, которые могут просто уничтожить репутацию публичного человека или привести к еще более тяжелым последствиям.

Сеть облетело студийное интервью, которое дал Тарас Чорновил одному из телеканалов. Скажем так, слово "интервью" к этому действу применить невозможно. Это была попытка публичной казни человека, который критиковал журналистов канала за их непрофессионализм. Его пригласили в студию исключительно для того, чтобы унизить, но в итоге получился обратный эффект. Телеканал рухнул ниже любого плинтуса и мы увидели украинское воплощение одиозной Скабеевой, в более бесноватой форме.

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Что характерно, ведущая даже не скрывала цели, ради которой был приглашен оппонент. Она публично высказала обиды и попыталась психологически сломить оппонента, и в конце концов, прибегла к публичным оскорбления, просто перестав быть журналисткой и превратившись в базарную бабу и тем самым подтвердив репутацию своего телеканала как помойки или клоаки.

Так вот, никто не отнимает права отстаивать свои взгляды и убеждения, но это касается как журналистов или политиков, так и тех, ради кого они должны работать. Если ты уже выбрал себе публичную деятельность – принимай правила игры, а если ты их будешь пытаться подправлять под себя, кончится это плохо, а возможно, и позорно, как это случилось с тем самым телеканалом.

В общем, хочешь быть публичным человеком? Будь, но будь именно публичным, а не обладателем тяжелой формы звездной болезни. Ибо чем большего размера ты себя будешь считать, тем с большим грохотом будешь падать.

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Автор
Аnti-coloradosАnti-colorados
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
пропаганда
Джерело
Джерело:defence-line.org
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Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Денис
Исаев Денис
Какая же это всё таки брехливая у тупая порохоботстующая мразь. Шарий очень подробно и толково осветил эту пресс-конференцию, на ней дали задать вопрос только ручным собачкам Порошенко и даже Семёну Кабакаеву который вообще ни разу не журналист, кстати местному дурачку Тысячному тоже дали и он своим тупым вопросом шоколадного гидранта не подвёл. А вот журналистам Ньюс Вана, Радио Свободы, 112 канала и Страна уа, вообще вопрос задать просто не дали.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Лизну очко алкашу с заглотом , а чего вы мего крутые журналисты где 1000 гривен в день карателям и мир за две недели у этого мастера открытости ?
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
восполение мозжичка, гандурас-колорадов , лечи .МАЛЕНЬКИЙ , лечи ,ШАЛАВА ! СПАСАЙСЯ........
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0
2
Ершов Василий
Ершов Василий
Povalyaev Vladimir, Люди , ви не знаєте, що це за уєбище гавгає на всіх блогах, яке запам"ятало всього одну фразу і тиче її куди треба і не треба? Невже це рівень ольгінського троля? Вже б писали йому щось побільше в методичку, а то дивитися тяжко, як страдає ця ідіотина...
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