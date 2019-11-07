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7 листопада • оновлено в 19:57
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"Президент не доживе": Зеленський виступив із несподіваним зверненням до українців

21.9т Читати матеріал російською

Володимир Зеленський нагадав, чим активно лякали українців до і після обрання його президентом України.

Зеленський дав нове інтерв'ю за кермом автомобіля. Президент зазначив, що незважаючи на всі побоювання, справи в країні не погіршилися.

"Я хочу нагадати. Нам говорили про що? Дивіться, цей президент не доживе до жовтня. Цей уряд буде існувати максимум два місяці. Нам говорили, що долар буде по сто, що всі міжнародні партнери від нас відвернуться, що ми не зможемо залучити жодного інвестора в Україну. Нічого з цього не сталося. Все нормально", – сказав Зеленський.

Новини
"Довго в'їжджають": Зеленський дав характеристику "слугам народу"

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський має намір зробити висновки щодо народних депутатів від "Слуги народу" до кінця поточного року. Президент звернув увагу, що уважно стежить за "новими обличчями" в парламенті і визнав наявність певних проблем у фракції.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Порошенко -единственно настоящий Президент.
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Sam Grysha
Sam Grysha
Международные партнеры уже отвернулись, инвестиций нет и это правда, доллар будет минимум по 40, если прекратит миссию МВФ.
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Рейт Адам
Рейт Адам
Этот ублюдок,что издевается????
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