"Президент не доживе": Зеленський виступив із несподіваним зверненням до українців

Володимир Зеленський нагадав, чим активно лякали українців до і після обрання його президентом України.

Зеленський дав нове інтерв'ю за кермом автомобіля. Президент зазначив, що незважаючи на всі побоювання, справи в країні не погіршилися.

"Я хочу нагадати. Нам говорили про що? Дивіться, цей президент не доживе до жовтня. Цей уряд буде існувати максимум два місяці. Нам говорили, що долар буде по сто, що всі міжнародні партнери від нас відвернуться, що ми не зможемо залучити жодного інвестора в Україну. Нічого з цього не сталося. Все нормально", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський має намір зробити висновки щодо народних депутатів від "Слуги народу" до кінця поточного року. Президент звернув увагу, що уважно стежить за "новими обличчями" в парламенті і визнав наявність певних проблем у фракції.

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