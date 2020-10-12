Президент МАУ в день народження повідомив про зараження коронавірусом

Президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євген Дихне заразився коронавірусом.

Про це він повідомив в Facebook в понеділок, 12 жовтня, в свій 57-й день народження, зазначивши, що хворіє вже дев'яту добу.

При цьому, за словами Дихне, ніхто з його близьких COVID-19 не інфікувався. У топ-менеджменту МАУ інфекції також не виявили.

"Зустрічаю свій день народження на самоті в самоізоляції. Сьогодні дев'ятий день моєї маленької особистої боротьби з Covid-19, з яких майже тиждень провів в Олександрівській лікарні. Що ж, вірус повівся зі мною підступніше, ніж з більшістю людей в моєму оточенні, хто переніс його безсимптомно або з мінімальними симптомами", – розповів він.

За словами Дихне, йому різко стало погано, температура піднялася до 38,9 і кілька днів не опускалася до нормальної. Також він відчував сильну втому і слабкість, втратив апетит, чітко не розрізняв смакові якості.

Дихне додав, що Олександрівська лікарня переповнена, а "лікарі та медсестри працюють на межі фізичних можливостей".

Як писав OBOZREVATEL, станом на 12 жовтня в Україні офіційно підтверджено 265 454 випадки коронавірусної інфекції. З них 4420 – виявлені за минулу добу. Найбільша кількість випадків коронавірусу 11 жовтня зареєстровано в Харківській області – 741, Сумській – 418, Полтавській – 244, Хмельницькій – 219 та Київській – 213.