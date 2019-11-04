4 листопада - рівно рік, як померла Катерина Гандзюк. Замовники її вбивства досі на свободі. Не в тюрмі. Вони вільні. Так само, як вільно гуляють замовники десятків інших нападів та вбивств громадських активістів. Хто замовив Віталія Устименка та Дмитра Булаха? Хто вбив Миколу Бичка? Хто тричі намагався покалічити та вбити Сергія Стерненка? Тричі! На пацана напали тричі! Не в тюрмі навіть виконавці!

Замовники десятків, сотень нападів на активістів НЕ В ТЮРМІ. Вони не були в трюмі при старій владі. Замовники нападів продовжують вільно гуляти і при новій. Більше того, при новій владі погрози нікуди не зникли.

Київський хлопець Роман Ратушний вже місяць переховується, живе не вдома та без мобільного зв'язку, бо йому прямо погрожують і обіцяють вбити. Вбити за те, що він захищає київські зелені зони від незаконної забудови. Хлопець просто хоче, щоб кияни могли як і раніше кататись на лижах у Протасовому Яру, а не дивитись там на незаконну бидло-забудову. А у відповідь - переслідування. І мовчання.

Мовчання поліції. Мовчання прокуратури. Та мовчання президента. Президента, який є гарантом основних прав і свобод. І в першу чергу права на життя. Життя, яке в Україні дуже важко дається. Але дуже легко забирається.

Зрозуміло, що все вмить поміняти не можна. Але якраз ось це протистояння між активістами і кримінально-феодальними угрупуваннями і є лакмусовим папірцем ефективності людини на посаді.

Так от, зараз саме та мить переконати усіх на чиєму боці Президент. Це не так просто, як в серіалі, але реально. Реально притягнути до відповідальності бандитів, маючи "100% свого прокурора", маючи керівництво СБУ з "кварталівським минулим" і міністра МВС на випробному терміні (коли доводити президенту відданість та ефективність, як не зараз)?!

Коли, як не зараз, коли країна дочекалася своїх синів з російського полону, звернути увагу на тих, хто знаходиться у полоні українського правосуддя. Володимир Опанасенко вже 13 років гниє у тюрмі за несправедливим обвинуваченням! Засуджений довічно! За час, що він провів у тюрмі, його донька встигла закінчити школу, вивчитись на юриста, отримати ліцензію адвоката і намагається витягнути тата з одиночної камери, куди його було запроторено "найчеснішим" українським судом.

Про невинуватість Опанасенка в один голос заявляли всі правозахисні організації, про його невинуватість говорила з трибуни ВРУ омбудсмен Ніна Карпачова, це ж саме підтверджував голова профільного комітету ВР Кожем’якін. Тобто всі знають, що людина не винна. Але людина продовжує сидіти. Він сидів при Ющенкові, при Януковичу, при Порошенко. Може при Зеленському вийде?

Якщо для цього потрібно вносити зміни в існуюче законодавство – то тим більше немає проблеми. Є ж ціла монобільшість у Раді. Можливо, в перервах між замовлянням проституток і внутрішніми розборками, ця більшість пару разів проголосує не в турборежимі, а розуміючи за що голосує?!

І, до речі… Я розумію, що словосполучення "парламентська більшість" п’янить і вселяє впевненість, що так буде завжди, але Володимире Олександровичу, передайте керівництву вашої фракції у Парламенті, що іноді варто прислухатися і до маленьких фракцій. Так вже сталося, що у маленькій фракції Голосу зібрались не фотографи, тамади і квнщики, а фахівці. І у них є багато напрацювань, як полегшити життя і українцям і, зрештою, вам, як Президенту. Нехай навіть коли законопроекти авторства депутатів від Голосу стають законопроектами авторства депутатів від СН – нам не шкода, аби країні на користь. Скажіть "Слугам" почути "Голос". Ну точно "гірше не буде"!

І на завершення, приєднаюсь до тисяч голосів по всій Україні і запитаю у Президента та керівників усіх силових відомств України: "ХТО ЗАМОВИВ КАТЮ ГАДЗЮК?"

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