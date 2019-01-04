Підкупи, ''бруд'' і маніпуляції: розкриті нюанси виборів президента України

Президентські вибори 2019 року будуть так само "брудними", як і всі попередні. Підкуп виборців та використання адмінресурсу знову вийдуть на перше місце.

Таку думку у ефірі ObozTV висловив фінансист Василь Горбаль. Він наголосив, що за підсумками голосування в українського суспільства залишиться дуже багато претензій до виборчого процесу.

"Адміністративний тиск, підкупи від різних політичних сил. Це вже стало нормою нашого політичного життя. Єдине, що тепер це упаковується в таку форму, щоб не можна було через суд висунути жодних претензій. Коли не від кандидата йде підкуп, а від політичної партії тощо. Але це відбувається завжди", — запевнив Горбаль.

Він також вважає, що величезна кількість дрібних кандидатів, які не зможуть забезпечити захист своїх результатів на виборах, призведе до масових заяв про порушення процесу голосування.

"Але я б відзначив заяву Авакова, хоча і запізнілу десь на рік. Про те, що держава буде рішуче протидіяти всім псевдоорганізаціям, мілітаризованим та іншим, за їхнього втручанні у вибори. Наприклад, коли два кандидати з'являються на виборчу дільницю з "групами підтримки" — ми це вже бачили", — нагадав фінансист.

Вибори президента в Україні

Крім того, Горбаль додав, що закон про вибори дав нову можливість маніпуляцій на виборах. Тепер посвідчення журналіста дає можливість взяти участь у виборах як спостерігачу. Це призводить до масової появи псевдоЗМІ, які використовуватимуться кандидатами для тиску на виборчі дільниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада України у листопаді своєю постановою призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року. Постанову ЦВК про їхнє проведення було оголошено 26 листопада.

Голосування під час першого туру виборів відбудеться з 8:00 до 20:00. Другий тур, якщо буде потреба, 21 квітня. ЦВК має оголосити результати до 1 травня.

Перший кандидат у президенти вже подав всі необхідні документи до ЦВК і був офіційно зареєстрований.

Відомий український комік і актор Володимир Зеленський оголосив про висунення в кандидати у президенти України під час новорічного звернення до українців на телеканалі "1+1", яке "змістило" звернення президента України Петра Порошенка.

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