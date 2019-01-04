МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Підкупи, ''бруд'' і маніпуляції: розкриті нюанси виборів президента України

1.1тЧитати матеріал російською

Президентські вибори 2019 року будуть так само "брудними", як і всі попередні. Підкуп виборців та використання адмінресурсу знову вийдуть на перше місце.

Таку думку у ефірі ObozTV висловив фінансист Василь Горбаль. Він наголосив, що за підсумками голосування в українського суспільства залишиться дуже багато претензій до виборчого процесу.

"Адміністративний тиск, підкупи від різних політичних сил. Це вже стало нормою нашого політичного життя. Єдине, що тепер це упаковується в таку форму, щоб не можна було через суд висунути жодних претензій. Коли не від кандидата йде підкуп, а від політичної партії тощо. Але це відбувається завжди", — запевнив Горбаль.

Новини
Кожен шостий за Путіна: озвучено сумний прогноз на вибори-2019 в Україні

Він також вважає, що величезна кількість дрібних кандидатів, які не зможуть забезпечити захист своїх результатів на виборах, призведе до масових заяв про порушення процесу голосування.

"Але я б відзначив заяву Авакова, хоча і запізнілу десь на рік. Про те, що держава буде рішуче протидіяти всім псевдоорганізаціям, мілітаризованим та іншим, за їхнього втручанні у вибори. Наприклад, коли два кандидати з'являються на виборчу дільницю з "групами підтримки" — ми це вже бачили", — нагадав фінансист.

Вибори президента в Україні

Вибори президента в Україні

Крім того, Горбаль додав, що закон про вибори дав нову можливість маніпуляцій на виборах. Тепер посвідчення журналіста дає можливість взяти участь у виборах як спостерігачу. Це призводить до масової появи псевдоЗМІ, які використовуватимуться кандидатами для тиску на виборчі дільниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Читайте всі новини по темі "Вибори президента України 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Вибори президента України 2019Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Василь Горбаль
Місце
Україна
Тег
вибори в Україні
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Ну как Юлия Владимировна обойдется без махинаций на выборах,,,?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги