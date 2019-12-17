"Пресвята погорілиця": "Квартал 95" знову заспівав пісню про Гонтареву. Відео

Артисти "Кварталу 95" знову на концерті заспівали про колишню главу Нацбанку України Валерію Гонтареву.

На цей раз "кварталівці" "просили вибачення" у екс-глави НБУ. Відео з концерту в Facebook опублікувала прессекретарка партії "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"У жінки прошу пробачення, знову збудуєм дачу вам, гроші зберем на карточку, на "Дельта банку" карточку. Те, що лунала пісня ця, вибачте лисого глупця во ім’я сина і отця, пресвята погорілиця", – прозвучало зі сцени.

Після того, як Євген Кошовий заспівав пісню, артисти передали Гонтаревій "полум'яний привіт".

"Український політик повинен прожити своє життя так, щоб потім не соромно було дивитися в очі своїм колегам в Лондоні", – додав зі сцени Кошовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Гумористи студії "Квартал 95" в новому випуску "Вечірнього кварталу" висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерія Гонтаревої, викликавши бурхливу реакцію в мережі.

Пізніше Міністр України з питань культури, спорту та інформаційної політики Володимир Бородянський вибачився у екс-глави НБУ Валерія Гонтаревої за номер "95 кварталу".

При цьому сама Гонтарева повідомила, що дізналася про скандальний номері за участю хору Верьовки від своїх друзів. А сам виступ назвала "соромом".

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