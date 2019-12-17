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17 грудня • оновлено в 06:44
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"Пресвята погорілиця": "Квартал 95" знову заспівав пісню про Гонтареву. Відео

2.1т
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Артисти "Кварталу 95" знову на концерті заспівали про колишню главу Нацбанку України Валерію Гонтареву.

На цей раз "кварталівці" "просили вибачення" у екс-глави НБУ. Відео з концерту в Facebook опублікувала прессекретарка партії "Слуга народу" Юлія Палійчук.

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"У жінки прошу пробачення, знову збудуєм дачу вам, гроші зберем на карточку, на "Дельта банку" карточку. Те, що лунала пісня ця, вибачте лисого глупця во ім’я сина і отця, пресвята погорілиця", – прозвучало зі сцени.

Після того, як Євген Кошовий заспівав пісню, артисти передали Гонтаревій "полум'яний привіт".

"Український політик повинен прожити своє життя так, щоб потім не соромно було дивитися в очі своїм колегам в Лондоні", – додав зі сцени Кошовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Гумористи студії "Квартал 95" в новому випуску "Вечірнього кварталу" висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерія Гонтаревої, викликавши бурхливу реакцію в мережі.

  • Пізніше Міністр України з питань культури, спорту та інформаційної політики Володимир Бородянський вибачився у екс-глави НБУ Валерія Гонтаревої за номер "95 кварталу".

  • При цьому сама Гонтарева повідомила, що дізналася про скандальний номері за участю хору Верьовки від своїх друзів. А сам виступ назвала "соромом".

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Євген Кошовий Валерія Гонтарева
Місце
Україна
Тег
Квартал 95
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Крутвя песня це вона все захмарила
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ай-а-ай, какой цинизм! А главное, где новость о том, как это выступление "взорвало сеть", а Порошенко с Геращенкой дали "и мощный", Уася, ответ 95-му кварталу.
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