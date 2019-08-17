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"Винюхують" дані про ЗСУ: в "ДНР" влаштували облаву на водіїв маршруток

1.2т Читати матеріал російською

Російські ФСБшники на контрольно-пропускних пунктах між Україною і "ДНР" почали "жорстко пресувати" донецьких водіїв і водіїв маршруток, які займаються перевезенням людей.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. Таким чином, росіяни намагаються отримати дані про дії і дислокації збройних сил України в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил.

Блогер підкреслив, що подібні повідомлення почали з'являтися в закритій групі в Viber, де домовляються про перевезення із "ДНР" в Україну.

Закрита група в Viber

Закрита група в Viber

"Один з водіїв написав, що якщо хтось відмовляється співпрацювати і розповідати, що бачив про дислокацію "укрів", як кажуть в "ДНР" сприяти "хорошим людям", викликають у відділення "МГБ" для" проведення бесіди". Можна позбутися або ж можливості здійснювати перевезення або просто отримати заборону на виїзд із "ДНР", – повідомив Баринов.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували фото українських колабораціоністів Олександра Поволоцького і Ігоря Афоніна, які перейшли воювати на бік терористів "Л/ДНР".

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Макс Баринов
Місце
Україна Донецьк
Теги
війна Новини Росії ФСБ ДНР Новини ДНР
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