"Винюхують" дані про ЗСУ: в "ДНР" влаштували облаву на водіїв маршруток

Російські ФСБшники на контрольно-пропускних пунктах між Україною і "ДНР" почали "жорстко пресувати" донецьких водіїв і водіїв маршруток, які займаються перевезенням людей.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. Таким чином, росіяни намагаються отримати дані про дії і дислокації збройних сил України в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил.

Блогер підкреслив, що подібні повідомлення почали з'являтися в закритій групі в Viber, де домовляються про перевезення із "ДНР" в Україну.

Закрита група в Viber

"Один з водіїв написав, що якщо хтось відмовляється співпрацювати і розповідати, що бачив про дислокацію "укрів", як кажуть в "ДНР" сприяти "хорошим людям", викликають у відділення "МГБ" для" проведення бесіди". Можна позбутися або ж можливості здійснювати перевезення або просто отримати заборону на виїзд із "ДНР", – повідомив Баринов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували фото українських колабораціоністів Олександра Поволоцького і Ігоря Афоніна, які перейшли воювати на бік терористів "Л/ДНР".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.