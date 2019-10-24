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24 жовтня • оновлено в 16:39
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У потязі "Укрзалізниці" залишили подарунок із "ЛНР". Фото

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У поїзді "Укрзалізниці" 046Д "Лисичанськ-Ужгород" помітили кросворди, надруковані в так званій Луганській народній республіці.

Несподівану знахідку в вагоні виявив житель Львова Фрідріх Ефимовский, який їхав у Карпати. Про неї чоловік розповів у своєму Facebook.

"Кросворди в поїзді "Лисичанськ-Ужгород". Знайшли на столику. Провідниця, до речі, україномовна була", – заявив він.

У поїзді "Укрзалізниці" залишили подарунок із "ЛНР"

У поїзді "Укрзалізниці" залишили подарунок із "ЛНР"

Facebook Фрідріха Єфимовського

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"Кросворди в потязі "Лисичанськ-Ужгород". Знайшли на столику. Провідниця, до речі, україномовна була", – заявив він.

У потязі "Укрзалізниці" залишили подарунок із "ЛНР". Фото

У потязі "Укрзалізниці" залишили подарунок із "ЛНР". Фото

Колаж

Зазначимо, що ООО "Прес-експрес" зареєстроване в 1997 році в місті Луганськ за адресою вул. Ватутіна, 89А. Власницею підприємства за даними на 24 квітня 2018 року була якась Любов Куліченко.

У потязі "Укрзалізниці" залишили подарунок із "ЛНР". Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на окупований Луганськ з українських БПЛА було скинуто кілька тисяч патріотичних листівок.

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Місце
Україна
Теги
потяг Укрзалізниця
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Юг Руси
Юг Руси
Зрада зрадная! )))
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Ну нашли и шо? С вагона выпрыгивали?
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
И шо? Сеть должна возмутиться как Фридрих сдал проводницу?
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