У потязі "Укрзалізниці" залишили подарунок із "ЛНР". Фото

У поїзді "Укрзалізниці" 046Д "Лисичанськ-Ужгород" помітили кросворди, надруковані в так званій Луганській народній республіці.

Несподівану знахідку в вагоні виявив житель Львова Фрідріх Ефимовский, який їхав у Карпати. Про неї чоловік розповів у своєму Facebook.

"Кросворди в поїзді "Лисичанськ-Ужгород". Знайшли на столику. Провідниця, до речі, україномовна була", – заявив він.

У поїзді "Укрзалізниці" залишили подарунок із "ЛНР" Facebook Фрідріха Єфимовського

"Кросворди в потязі "Лисичанськ-Ужгород". Знайшли на столику. Провідниця, до речі, україномовна була", – заявив він.

Колаж

Зазначимо, що ООО "Прес-експрес" зареєстроване в 1997 році в місті Луганськ за адресою вул. Ватутіна, 89А. Власницею підприємства за даними на 24 квітня 2018 року була якась Любов Куліченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на окупований Луганськ з українських БПЛА було скинуто кілька тисяч патріотичних листівок.

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