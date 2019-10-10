Сотні тисяч на банкет: спливли ексклюзивні документи щодо пресмарафону Зеленського

На їжу для учасників пресмарафону з президентом України Володимиром Зеленським, який влаштували 10 жовтня в Kyiv Food Market, витратили понад 130 тисяч гривень.

Прайслист кореспондент OBOZREVATEL знайшов у вільному доступі прямо на місці пресконференції (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, документи свідчать про те, що сніданок, який складався з десертного, основного і хлібного столів, а також напоїв, обійшовся в 68278 гривень.

Марафон Зеленського: сплив прайслист банкету

На обід, в який включили закуски, салати, гарячі закуски, основні страви, хліб і напої, витратили 61845 гривень.

Марафон Зеленського: сплив прайслист банкету

Марафон Зеленського: сплив прайслист банкету

Марафон Зеленського: сплив прайслист банкету Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL писав, чим годували на пресмарафоні Зеленського. За словами співвласника Kyiv Food Market Алекса Купера, проведення брифінгу саме в цьому закладі було ідеєю Офісу президента.

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