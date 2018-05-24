"Премію Дарвіна в студію!" У Росії будівельник влаштував атракціон з крана і пошкодував. Відеофакт

У російському Санкт-Петербурзі з крана на будмайданчику зірвався різноробочий, який вирішив покататися на стропах.
Відеозапис інциденту опублікований на YouTube.
Молодик вирішив розважитися, однак, намагаючись перехопити руки, зірвався вниз.
Потерпілий з численними травмами, в тому числі переломом основи черепа, доставлений в лікарню, пишуть РІА Новини.
Коментатори під відео вважають, що чоловік гідний премії Дарвіна, яку видають за найбезглуздішу смерть.
Як повідомляв CityOboz , в київському метро показали танцюючого екстремала .