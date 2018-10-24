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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
ЖурналістВсі статті автора

''Наблизить звільнення'': Сенцов може отримати важливий козир

7.1тЧитати матеріал російською

Політичний в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов має всі шанси отримати престижну премію "За свободу думки" імені академіка Сахарова. Очікується, що офіційне рішення про вручення високої нагороди буде ухвалене Європейським парламентом вже у четвер, 25 жовтня.

Що це означає і чи допоможе це Олегу Сенцову — з'ясовував OBOZREVATEL.

За внесок у боротьбу за права людини в усьому світі

Премія імені Сахарова — щорічна нагорода у сфері прав людини, заснована Європейським парламентом рівно 30 років тому на честь відомого радянського дисидента, творця водневої бомби, академіка Андрія Сахарова.

Як зазначено на сайті Європарламенту, премія видається за досягнення в одній зі сфер: захист прав меншин; повага до норм міжнародного права; розвиток демократії та обстоювання верховенства закону, а також захист прав і свобод людини, зокрема права на свободу слова.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Кореспондент

Номінантів на нагороду (її сума — 50 тисяч євро) в обов'язковому порядку повинні висунути не менше 40 депутатів. В цьому році за кандидатуру Олега Сенцова виступили відразу кілька фракцій: Європейська народна партія, Альянс лібералів і демократів за Європу, а також Європейські консерватори і реформатори. Кожен з депутатів має підтримати тільки одну кандидатуру. Позиція Сенцова також пройшла всі необхідні процедури, зокрема профільні комітети.

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В цьому році конкурентами українського режисера за номінацію стали громадські організації, що займаються проблемами мігрантів у Середземноморському регіоні, а також марокканський активіст Нассер Зефзафі.

Які шанси

Про ймовірну перемогу свідчать як окремі парламентарі, так і журналісти. Євродепутат від Словаччини та найбільшої фракції ЄНП Едуард Кукан, який висував своїм колегам кандидатуру Сенцова, розповів німецькій газеті DW про шанси режисера на перемогу.

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"Підтримати цю кандидатуру погодилися всі члени фракції ЄНП, за винятком, якщо я не помиляюся, шведських колег. Ми дуже раді, що коли голосування відбувалося у двох комітетах — у закордонних справах і з розвитку, — Олег Сенцов отримав більше голосів, причому з відривом. І тепер рішення за конференцією президентів Європарламенту. Я думаю, об'єктивно їм слід взяти до уваги кількість голосів, отриманих кожним кандидатом. Щоправда, це не означає, що той, хто отримав найбільше голосів на комітетах, отримає премію. Але ми твердо віримо, що Сенцов стане тим, кому її присудять", — сказав євродепутат.

Великі шанси на перемогу українського режисера бачить і журналіст Рікард Йозвяк. У своєму Twitter-акаунті він заявив, що кандидатуру Сенцова підтримують три великі партії Європарламенту.

Імовірність перемоги Олега Сенцова підтвердив OBOZREVATEL і заступник глави фракції Блоку Петра Порошенка, народний депутат Олексій Гончаренко.

"Ми сподіваємося, шанс у нього є", — сказав Гончаренко.

Відповідаючи на запитання про можливе звільнення режисера з російської в'язниці, народний депутат припустив, що позиція Сенцова посилиться.

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"Як мінімум, це покращить умови для нього", — наголосив Гончаренко.

Схожої думки дотримується і народний депутат від БПП Богдан Онуфрик. Він упевнений, що будь-яка актуалізація персони Олега Сенцова наближає режисера до звільнення.

"Будь-яка публічність у справі Олега Сенцова наближає день його звільнення. Свого часу ініціатива мого колеги Олексія Гончаренка щодо нагородження Нобелівською премією і ось ця ситуація — вони допомагають вирішити цю проблему", — сказав OBOZREVATEL нардеп.

Читайте всі новини по темі "Справа Олега Сенцова" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Тема
Справа Олега Сенцова
Особа
Олег Сенцов
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Коментарі
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Дудко Олег
Дудко Олег
Надю даже назначили депутатом ПАСЕ, и что, все равно сидит. СВОБОДУ НАДИИ САВЧЕНКО!!"
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Русский Солдат
Русский Солдат
На зоне гордиться будут, что у них сидит лауреат премии имени академика Андрея Сахарова, который создал водородную бомбу, а также предложил идею подрыва ядерных боезарядов у побережья США и других международных "партнеров" России для создания цунами, чтобы им на серфингах кататься было веселей. Кстати, идею этого диссидента Россия таки воплотила в жизнь.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Над дурачком уже открыто смеются даже украинцы Опозорил их Посмотрите голосование
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