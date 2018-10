''Наблизить звільнення'': Сенцов може отримати важливий козир

Політичний в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов має всі шанси отримати престижну премію "За свободу думки" імені академіка Сахарова. Очікується, що офіційне рішення про вручення високої нагороди буде ухвалене Європейським парламентом вже у четвер, 25 жовтня.

Що це означає і чи допоможе це Олегу Сенцову — з'ясовував OBOZREVATEL.

Премія імені Сахарова — щорічна нагорода у сфері прав людини, заснована Європейським парламентом рівно 30 років тому на честь відомого радянського дисидента, творця водневої бомби, академіка Андрія Сахарова.

Як зазначено на сайті Європарламенту, премія видається за досягнення в одній зі сфер: захист прав меншин; повага до норм міжнародного права; розвиток демократії та обстоювання верховенства закону, а також захист прав і свобод людини, зокрема права на свободу слова.

Номінантів на нагороду (її сума — 50 тисяч євро) в обов'язковому порядку повинні висунути не менше 40 депутатів. В цьому році за кандидатуру Олега Сенцова виступили відразу кілька фракцій: Європейська народна партія, Альянс лібералів і демократів за Європу, а також Європейські консерватори і реформатори. Кожен з депутатів має підтримати тільки одну кандидатуру. Позиція Сенцова також пройшла всі необхідні процедури, зокрема профільні комітети.

В цьому році конкурентами українського режисера за номінацію стали громадські організації, що займаються проблемами мігрантів у Середземноморському регіоні, а також марокканський активіст Нассер Зефзафі.

Про ймовірну перемогу свідчать як окремі парламентарі, так і журналісти. Євродепутат від Словаччини та найбільшої фракції ЄНП Едуард Кукан, який висував своїм колегам кандидатуру Сенцова, розповів німецькій газеті DW про шанси режисера на перемогу.

"Підтримати цю кандидатуру погодилися всі члени фракції ЄНП, за винятком, якщо я не помиляюся, шведських колег. Ми дуже раді, що коли голосування відбувалося у двох комітетах — у закордонних справах і з розвитку, — Олег Сенцов отримав більше голосів, причому з відривом. І тепер рішення за конференцією президентів Європарламенту. Я думаю, об'єктивно їм слід взяти до уваги кількість голосів, отриманих кожним кандидатом. Щоправда, це не означає, що той, хто отримав найбільше голосів на комітетах, отримає премію. Але ми твердо віримо, що Сенцов стане тим, кому її присудять", — сказав євродепутат.

Великі шанси на перемогу українського режисера бачить і журналіст Рікард Йозвяк. У своєму Twitter-акаунті він заявив, що кандидатуру Сенцова підтримують три великі партії Європарламенту.

looks very likely that #Sentsov will win the 2018 #sakharovprize this Thursday. I understand that both ECR and ALDE will support him, together with EPP that nominated him. #Ukraine #Crimea #Russia