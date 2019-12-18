Премьер-министр "устал от невыполнимых обещаний" и отдал невыполнимое распоряжение

Только что с утра написал сам премьер-министр Алексей Гончарук, цитирую:

"До 31 січня 2020 року голови ОДА мають забезпечити автономізацію та комп’теризацію медзакладів у себе в областях. Наразі комп’ютеризовано лише 40% лікарень. Це катастрофічно мало.

Уже з лютого НСЗУ починає укладати договори з лікарнями. Без цього документу лікарня не зможе отримати фінансування. Власником лікарень є місцева влада і це — її відповідальність.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук Главком

Всі втомилися від обіцянок. Людям потрібні результати. Особливо, в такій надважливій сфері як охорона здоров’я.

Реалізація медреформи — на моєму контролі. Ми запровадимо чіткі показники ефективності для всіх керівників областей і будемо контролювати їх виконання".

Я не специалист в медицинской реформе, но сразу возникают простые вопросы:

Во-первых, подчиненные президенту главы ОГА назначены еще не во всех областях. Кто будет исполнителем?

Во-вторых, даже там, где главы ОГА назначены, они еще не успели сформировать свой аппарат и только знакомятся с делами, они сами только учатся.

В-третьих, за счет каких ресурсов главы ОГА за какой-то месяц за вычетом праздников смогут обеспечить "автономизацию и компьютеризацию" 60% медицинских учреждений? Выделил ли Кабмин на эти цели деньги? Подготовлены ли соответствующие проекты? Проведены ли тендеры на закупку оборудования? Без всего этого выполнить распоряжение физически невозможно.

В-четвертых, а каким образом главы ОГА обеспечат какие-либо решения относительно больниц, которые им непосредственно не подчиняются? Какие решения приняло правительство, чтобы в руках глав ОГА оказались инструменты для выполнения этой задачи?

В-пятых, непонятно, смогут ли больницы заключать с февраля договора, если они не успеют получить компьютеризацию?

В-шестых, мне кажется, что "показатели эффективности" премьер-министр должен прежде всего внедрить не для руководителей областей, а для себя самого и для своего правительства, а все остальные уж как-то сами научатся, на живом-то примере, не так ли?

А пока сам себе премьер такие показатели еще разрабатывает, лучше назвать более реалистичные сроки для выполнения "автономизации и компьютеризации".

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