В ответ на действия российских пограничников, которые стали останавливать десятки судов, идущих в украинские порты Мариуполь и Бердянск, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что его ведомство вынесло на рассмотрение правительства и Совета национальной безопасности и обороны вопрос о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Российской Федерацией.

"Вопрос обсуждался на межведомственных рабочих встречах в Министерстве инфраструктуры. Мы хотим, чтобы это было вынесено в плоскость правительства или Совета национальной безопасности и обороны Украины с тем, чтобы соответствующее решение было принято уже на государственном уровне", - сказал министр.

Речь идет о пассажирском поезде "Кишинев-Москва" и еще о нескольких украинских поездов, курсирующих в Москву. При этом Омелян отметил, что о грузовых перевозках речь не идет, потому что "Укрзалізниця" потеряет существенные поступления в ее бюджет", а также из-за международного законодательства и тех обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках Всемирной торговой организации.

Угроза проблем с украинским судоходством в Азовском море появилась не вчера и существовала уже давно. То, что происходит сейчас в азовском бассейне, что делает сейчас там Российская Федерация – это не новость, и о том, что это может произойти, говорилось уже очень давно. А потому о том, как противодействовать этим процессам, какие принимать контрмеры, нужно было думать гораздо и гораздо раньше и Министерству инфраструктуры, и Министерству иностранных дел.

Предложение министра Владимира Омеляна прекратить железнодорожное сообщение Украины с Россией – это такая же глупость, как и решение о прекращении транзита грузового транспорта через нашу территорию, такая же глупость, как и прекращение авиаперевозок. Мы просто-напросто запускаем эти потоки через Беларусь, другие страны, в обход нас, из-за чего сами не получаем доходов.

При этом факт отмены перевозок не означает, что товарные потоки или потоки перемещения граждан перестанут из-за этого существовать. Не принимая решения на уровне правительства о невозможности пребывания наших граждан в России и российских граждан в Украине, прекращать перемещение товаров и людей – это глупо. Перемещение продолжится, только другими путями, от которых мы уже больше не будем получать никакой выгоды. Мы просто отдаем те деньги, которые мы могли бы получать на логистике, другим перевозчикам.

Чем руководствуются эти чиновники, которые вносят такого рода инициативы на рассмотрение правительства? На чем базируются эти решения? Есть ли какие-то расчеты, какова экономическая часть этих решений? Они обязаны, как менеджеры, которые пришли управлять страной в наших интересах, для себя в первую очередь и для общества объяснять все аспекты своих решений. Если приняли решение, то нужно выйти и сказать, что да, это политическое решение, оно обусловлено вот такими мотивами, оно принесет нам вот такой ущерб, но мы это компенсируем вот этим-то. И должен быть предоставлен общественности план, как потеря доходов от этих перевозок скажется на экономике и как будет это компенсировано за счет других решений, которые предлагает правительство.

Тогда можно серьезно относится к работе этих министерств. А так это - как всегда популистские решения, которые приведут только к ухудшению положения украинской экономики и украинского народа.