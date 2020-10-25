Представництво Зеленського в Криму заявило про гуманітарну кризу на півострові

Представництво президента України Володимира Зеленського в Криму заявило про критичну гуманітарну ситуацію, що склалася на території тимчасово окупованого півострова через поширення коронавірусу.

Про найбільш складні проблеми стало відомо через моніторинг відкритих джерел, публікацій в соціальних мережах, спілкування з жителями, а також аналізу звернень в представництво, повідомили в пресслужбі.

Представництво заявило про:

відсутності ліжкомісць у лікарнях для лікування хворих COVID-19, відмову в госпіталізації навіть важкохворих пацієнтів;

переміщенні хворих COVID-19 з лікарень в санаторії, де хворі залишаються без медичного спостереження;

відсутність можливості пройти медичне обстеження і / або тестування за власним бажанням;

відсутність доступу до швидкої медичної допомоги (час приїзду машини швидкої допомоги досягає 15 годин);

відсутність в аптеках будь-яких препаратів першої необхідності для лікування COVID-19, що робить неможливим лікування вдома;

викривлення статистики захворювань окупаційними адміністраціями і штучне регулювання статистики за обмеженого доступу до тестування;

відсутність об'єктивної інформації та інформування населення про ризики, пов'язані з COVID-19;

відсутність належного контролю за дотриманням правил використання засобів індивідуального захисту і карантинних заходів в громадських місцях і місцях масового скупчення людей тощо.

"У зв'язку з цим Представництво президента України в АР Крим засуджує дії окупаційної влади РФ і вважає за необхідне відреагувати на виклики, пов'язані з гуманітарною кризою на території тимчасово окупованого Кримського півострова, в зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала новий рекорд за добовим зараженням COVID-19 в світі – за день коронавірус підтвердили у більше 465 тисяч чоловік.