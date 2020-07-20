Представники "Семок" вимагають звільнити прокурора Рубана через рейдерство та зловживання.

Представники трудового колективу заводу, що виробляє "Семки", привезли до Офісу Генпрокурора пакет матеріалів щодо незаконних дій першого заступника прокурора Сумської області Олександра Рубана.

Делегація від виробника снеків передала офіційну скаргу до кадрової комісії з атестації прокурорів та проводить акцію із закликами очистити прокуратуру від нечесних прокурорів.

У червні 2020 року завод, що виробляє українські снеки, отримав ухвалу Зарічного районного суду в Сумській області про арешт майна заводу. Сама компанія знаходиться у Синельниково Дніпропетровської області, і в Сумах ніяких господарських дій не проводила. Арешт було накладено за старою безперспективною справою про спробу фізичної особи змінити кордони України. Сумське СБУ відкрило цю справу у 2017 році, і з того часу успіхів по ній не показало. Тому, колектив завод сприйняв ухвалу про арешт як рейдерство з боку співробітників прокуратури та СБУ.

Особисто перший заступник прокурора Сумської області Рубан писав листа до суду, де вимагав встановити вигідну для рейдерів дату розгляду, чим прямо порушив законодавство.

Ухвала Зарічного суду була скасована Апеляційним судом, судді якого вказали на низку порушень з боку слідчих і прокурорів. Клопотання про арешт майна не відповідало законам та виглядало нікчемним та бездоказовим.

Окрім того, у своїй скарзі до кадрової комісії представники ТОВ "Волана" описують обставини отримання та незаконної приватизації Рубаном службової квартири.

Працівники "Семок" просять комісію вивчити надані матеріали, задати відповідні питання прокурору, та зробити відповідні висновки щодо відповідності даного посадовця критеріям компетентності, професійної етики та доброчесності.

Варто зазначити, що на перще засідання кадрової комісії Рубан не зявився, взявши лікарняний. Проте повторного виклику уникнути не можна, і йому прийдеться давати відповіді по суті всіх висунутих звинувачень.