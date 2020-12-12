Представники "Європейської Солідарності" очолили 6 з 7 райрад на Львівщині

Гліб Іванов Суспільство 16:55, 12.12.2020

Представники "Європейської Солідарності" очолили шість із семи районних рад на Львівщині – Дрогобицьку, Золочівську, Львівську, Самбірську, Стрийську та Червоноградську. Про це повідомляє пресслужба політичної сили.

Згідно повідомлення, 24 листопада на сесії районної ради Дрогобицького району головою районної ради був обраний Андрій Шевкенич.

Андрій Шевкенич, новий очільник райради Дрогобицького району
eurosolidarity.org

2 грудня на сесії районної ради Золочівського району головою районної ради обраний Ігор Криськів.

Ігор Криськів очолив райраду Золочівського району
eurosolidarity.org

7 грудня на сесії районної ради Львівського району головою ради став Андрій Сулима.

Андрія Сулиму обрали головою Львівської районної ради
eurosolidarity.org

25 листопада на сесії районної ради Самбірського району головою райради обраний Віталій Кімак.

Віталій Кімак, очільник Самбірської районної ради
eurosolidarity.org

10 грудня на сесії районної ради Стрийського району головою ради став Михайло Лучечко.

Михайла Лучечка обрали головою райради Стрийського району
eurosolidarity.org

25 листопада на сесії районної ради Червоноградського району головою обраний Андрій Порицький.

Андрій Порицький очолив Червоноградську районну раду
eurosolidarity.org

Раніше повідомлялося, що "Європейська Солідарність" на Львівщині зайняла перше місце під час місцевих виборів 25 жовтня. До Львівської міської ради потрапили 26 представників партії, 28 депутатів від "ЄС" отримали мандати Львівської обласної ради. Облраду Львівщини також очолила представниця "Європейської Солідарності" Ірина Гримак.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Лукашенку заборонять в'їзд, а його активи заморозять: Швейцарія оголосила нові санкції

Радник Єрмака підтвердив, що назвав виборців Зеленського "довбо*****и"

О котрій Джошуа – Пулєв: час початку і де дивитися в Україні

Помер російський актор Валентин Гафт

Помер Валентин Гафт: що він говорив про Україну