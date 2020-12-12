Представники 'Європейської Солідарності' очолили 6 з 7 райрад на Львівщині

Представники "Європейської Солідарності" очолили шість із семи районних рад на Львівщині – Дрогобицьку, Золочівську, Львівську, Самбірську, Стрийську та Червоноградську. Про це повідомляє пресслужба політичної сили.

Згідно повідомлення, 24 листопада на сесії районної ради Дрогобицького району головою районної ради був обраний Андрій Шевкенич.

2 грудня на сесії районної ради Золочівського району головою районної ради обраний Ігор Криськів.

7 грудня на сесії районної ради Львівського району головою ради став Андрій Сулима.

25 листопада на сесії районної ради Самбірського району головою райради обраний Віталій Кімак.

10 грудня на сесії районної ради Стрийського району головою ради став Михайло Лучечко.

25 листопада на сесії районної ради Червоноградського району головою обраний Андрій Порицький.

Раніше повідомлялося, що "Європейська Солідарність" на Львівщині зайняла перше місце під час місцевих виборів 25 жовтня. До Львівської міської ради потрапили 26 представників партії, 28 депутатів від "ЄС" отримали мандати Львівської обласної ради. Облраду Львівщини також очолила представниця "Європейської Солідарності" Ірина Гримак.