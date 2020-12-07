Представник державної омбудсменки влаштував дебош у ресторані та побив охоронця: його відсторонили від посади. Відео

Представник уповноваженої з прав людини у Верховній Раді України Людмили Денісової в Донецькій і Луганській областях – Павло Лисянський – побив літнього охоронця в одному з ресторанів Донеччини.

Відео оприлюднив на своїй сторінці в Facebook член Наглядової ради в Українській ресторанної асоціації Максим Шульженко. На ньому добре чути розмову на підвищених тонах (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Як свідчить запис, охоронець попросив Лисянського піти з ресторану, вірогідно, через пізню годину. На що той сказав: "Доп'ємо і підемо". Охоронець продовжував наполягати й попередив, що викличе поліцію.

У відповідь Лисянський почав кричати: "Викликай мусорів! Ти що, сам мусорський?" А потім збив літнього чоловіка з ніг і почав його бити. Його намагалися зупинити присутні, також вони наполягали на виклику поліції.

"Знайомтеся – представник Уповноваженого з прав людини в Донецькій і Луганській областях – відомий правозахисник Павло Лисянський. Особливо порадувало – "Чуєш, ти чьо, мусорський?" Права людини вже не ті", – прокоментував інцидент Шульженко.

Український правозахисник Михайло Чаплига на своїй сторінці в Facebook уточнив, що інцидент стався у Святогорську Донецької області, де Лисянський нібито проводив тренінг для молодих правозахисників.

Пізніше інцидент на своїй сторінці у Facebook прокоментувала Денісова. Вона наголосила, що він стався 5 грудня у готельному комплексі "Монарх" у Святогорську. Про те, що сталося, Лисянський поінформував її особисто.

"Наразі мною прийняте рішення про проведення службової перевірки щодо представника Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей, яка буде тривати до 21 грудня 2020 року включно з одночасним його відстороненням від посади на зазначений період. За результатами службового розслідування будуть вжиті відповідні заходи реагування", – уточнила вона.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що омбудсменка Людмила Денісова виправдала участь дітей-волонтерів в так званому опитуванні президента України Володимира Зеленського під час місцевих виборів

За її словами, неповнолітні з 14 до 18 років як волонтери могли брати в ньому участь, проте повинні були отримати на це згоду батьків.