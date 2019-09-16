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16 вересня • оновлено в 17:50
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/ Суспільство

Православні в Криму попросили допомоги у Зеленського: що сталося

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Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент просить президента України Володимира Зеленського допомогти "захистити" собор ПЦУ в Сімферополі.

Про це він повідомив під час пресконференції у Києві. Архієпископ Климент попросив Зеленського звернути увагу на те, що так звана влада окупованого півострова виселяє Кримську єпархію з кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі.

"Перш за все мені треба підтримка нового уряду, який обрали в Україні. У нас відбулася зустріч вже з новим представником президента, ми обговорили це питання. Зараз готується зустріч з новим міністром культури. І я ще раз звертаюся до новообраного президента Володимира Зеленського звернути увагу і допомогти", – сказав він.

архієпископ Климент

архієпископ Климент

24tv.ua

Затримання архієпископа Климента в Криму: названі три версії провокації

Реакції Офісу президента України поки немає.

Раніше Климент звернувся до підконтрольної Кремлю кримської влади з проханням призупинити виселення Кримської єпархії з кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі.

Нагадаємо, як стверджує архієпископ Климент, майно собору в Сімферополі після рішення суду про передачу в користування російського Мінмайна Криму, було "розграбовано і розламано". Російська влада публічно не коментує цю ситуацію.

Як писав OBOZREVATEL, у Російській православній церкві в Україні визнали анексований Крим українським.

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Особа
Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это гамно пусть бежит в свою усраинскую епархию. Если помощи попросил значит прихожане его в Крыму отвергли.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
НА укрОине сколько храмов спалили и отобрали?В Крыму к сектантам вообще как к родне относятся,они еще недовольны,пипец наглючий поп.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Секты в России запрещены. Не удивительно, что так происходит
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