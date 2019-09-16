Православні в Криму попросили допомоги у Зеленського: що сталося

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент просить президента України Володимира Зеленського допомогти "захистити" собор ПЦУ в Сімферополі.

Про це він повідомив під час пресконференції у Києві. Архієпископ Климент попросив Зеленського звернути увагу на те, що так звана влада окупованого півострова виселяє Кримську єпархію з кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі.

"Перш за все мені треба підтримка нового уряду, який обрали в Україні. У нас відбулася зустріч вже з новим представником президента, ми обговорили це питання. Зараз готується зустріч з новим міністром культури. І я ще раз звертаюся до новообраного президента Володимира Зеленського звернути увагу і допомогти", – сказав він.

архієпископ Климент 24tv.ua

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Реакції Офісу президента України поки немає.

Раніше Климент звернувся до підконтрольної Кремлю кримської влади з проханням призупинити виселення Кримської єпархії з кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі.

Нагадаємо, як стверджує архієпископ Климент, майно собору в Сімферополі після рішення суду про передачу в користування російського Мінмайна Криму, було "розграбовано і розламано". Російська влада публічно не коментує цю ситуацію.

Як писав OBOZREVATEL, у Російській православній церкві в Україні визнали анексований Крим українським.

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