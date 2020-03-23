Стежать поліція та сусіди: як евакуйовані українці живуть у самоізоляції

До України повертаються десятки тисяч українців, які в розпал епідемії залишилися за кордоном. Оскільки частина з них може бути заражена коронавірусом, в країні посилили правила прийняття таких громадян. Тепер всі підписують добровільну згоду на самоізоляцію – тобто 14 днів не виходити з дому. А ось як вони дотримуються цих правил – тепер перевіряє поліція.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Посилили правила для тих, хто повернувся

Поліція вже взяла на контроль усіх, хто останніми днями повернувся до України з інших держав. За даними Міністерства закордонних справ, це майже 60 тис. наших співвітчизників.

Для всіх діє обов'язкове протиепідемічне правило – добровільна згода на самоізоляцію. Далі, за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, документи передаються в базу для епідеміологів.

Посилили правила перевірки тих, хто повертається додому Аеропорт "Київ"

"Разом із Нацполіцією вони відпрацьовуватимуть кожен контакт і кожну згоду на самоізоляцію. А якщо порушать – будемо ініціювати притягнення цих осіб до адміністративної відповідальності", – запевнив на брифінгу чиновник.

У Полтавській області взяли на олівець

Відразу після прильоту громадянам вручають пам'ятки – як потрібно діяти. Вони ще в аеропорту заповнюють анкети зі своїми даними. А приїхавши додому, сповіщають про себе сімейного лікаря. І далі два тижні повинні сидіти вдома.

"Якщо в поліцію надійде інформація від сусідів і лікаря, що люди, які перебувають на самоізоляції, порушують карантинні обмеження, їх притягнуть до юридичної відповідальності", – пояснив нам речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.

За недотримання правил карантину загрожують серйозні санкції – від 17 тис. грн. до 34 тис. грн. "А якщо, не дай Боже, заражений COVID-19 контактуватиме зі здоровими, то за це загрожує кримінальна відповідальність за статтею "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням". І перший приклад уже є в Житомирській області, там щодо чоловіка вже відкрили кримінальне провадження", – уточнив Сулаєв.

Перевіряти самоізоляцію буде поліція Національна поліція

У Полтавській області створили базу громадян, які нещодавно повернулися з-за кордону – зараз на самоізоляції перебуває приблизно 500 осіб. "Озброєну охорону кожному ніхто не буде виставляти, але вони повинні свідомо підійти до питання ризиків і наслідків, які можуть створити. Випадків зараження коронавірусом у нас в області поки немає. І даних про порушення правил карантину з боку тих, хто перебуває на самоізоляції, до нас поки не надходило", – уточнив Сулаєв.

В Івано-Франківську – мобільні групи

В Івано-Франківській області створили мобільні групи – поліцейські, медики, рятувальники та представники місцевої влади перевіряють тих, хто нещодавно покидав межі країни.

"Люди, які повернулися в Україну, залишали в анкетах свої адреси. На сьогодні в області створено 48 таких мобільних груп, вони вже опрацьовують ці дані. І перевіряють не тільки осіб, що повернулися з-за кордону, а ще підприємства, які, відповідно до законодавства, повинні бути закриті, але працюють. Поки інформації про те, що хтось порушив самоізоляцію, у нас немає", – сказала нам прессекретарка обласної поліції Христина Максимчак.

До Києва інфекцію привезли з-за кордону

Що стосується столиці, то правоохоронці говорять, що, звісно, за кожним помешканням евакуйованих з-за кордону нагляд забезпечити не можуть.

"Таких даних, що поліція повинна відстежувати осіб у квартирах, які перебувають на самоізоляції, у нас немає. Біля Олександрівської лікарні є наші співробітники. Тому що в лікарні справді є люди з підозрою на COVID-19, тому нас попросили посилити там охорону", – розповіли нам в поліції Києва.

Національна поліція

Хоча саме Київ страждає від того, що інфекцію завозять громадяни, які в розпал епідемії вирушили відпочивати в інші країни. Так, із 24 інфікованих 22 людини повернулися з-за кордону.

Киянка Олена Лавриненко розповіла, як днями вирушила у свою поліклініку. Там вона зіткнулася з туристами, що прибули з Єгипту, і в них з'явилися симптоми. "Тієї миті, коли мені треба було заходити, вискочила з кабінету лікарка й попросила всіх, хто не застуджений, піти. Мовляв, до неї якраз зараз прийдуть люди, які повернулися з Єгипту. Вони були з температурою, їм викликали швидку. Я потім запитала лікарку – чому вони звернулися не в Олександрівську лікарню, де перевіряють на коронавірус, а в поліклініку. Та відповіла, що пішли за допомогою за місцем проживання", – сказала нам Олена.

Рятують свідомі сусіди

Спікерка Національної поліції Оксана Блищик стверджує, що у правоохоронців немає права обмежувати пересування громадян. Тому закликає всіх бути свідомими.

"Ми насамперед проводимо роз'яснювальну роботу про необхідність самоізоляції. А якщо з'явилися перші симптоми, то особа повинна відразу звернутися до лікаря. І вже медик ухвалює рішення про обсервацію або госпіталізацію. Ми не можемо обмежувати пересування людей, зараз жодна законодавча норма не дає нам такого права. Ми забезпечуємо зі свого боку місця обсервації та медустанови, де перебувають пацієнти з COVID-19", – пояснює Блищик.

За її словами, хтось ставиться до небезпеки свідомо. Але іноді відіграє роль і громадянська позиція сусідів.

"Якщо сім'я, яка повернулася з-за кордону, не дотримується норм самоізоляції, то сусіди обов'язково повідомляють про це. Але безліч тих, хто, наприклад, приїжджають із Польщі, розуміють, що потрібно сидіти вдома. Що стосується обсервації, то поки у нас не було випадків, щоб хтось ішов. Тільки на Волині один глава РДА написав, що люди покинули обсервацію – нібито втекли закарпатці, які повернулися з-за кордону. Але це не підтвердилося", – інформують у Нацполіціі.

РБК-Україна

На Волині перевірили повідомлення. "Насправді, лікарі цих осіб обстежили. І не було підстав тримати їх на обсервації тривалий час, тому вони поїхали додому. А глава РДА вирішив, що ті втекли", – уточнили в поліції.

Там додають, що кількість протоколів, складених на порушників карантину, зростає щодня. "Люди однаково пробують ходити на роботу, намагаються перевозити більше, ніж 10 пасажирів", – додала Блищик.

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