Так, друзі - сьогодні буде дуже цікавий пост про туалетний папір в СРСР. Зараз в це важко повірити, але туалетного паперу в СРСР не було аж до 1968 року. Заради інтересу розпитайте у своїх старших знайомих, що використовувалося до цих часів в качетстве туалетного паперу - думаю, все пригадають нарізку з радянських газет добровільно-примусової передплати, що лежала в туалеті на видному місці. Папір почали робити фактично тільки в сімдесяті роки, та й то на імпортному обладнанні - своїх верстатів для виробництва туалетного паперу за 50 років існування радянської влади так і не з'явилося.

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Даже не знаю, чем объяснялось столь долгое отстутствие в СССР (по сравнению с развитыми странами) такого нужного предмета гигиены. У меня есть одна версия — благополучие и благосостояние собственных граждан стояли для советсой власти на последнем месте, а на первом были всякие воинственные амбиции. Что интересно — немалую часть граждан это полностью устраивало; как я когда-то писал в посте "вот почему люди хотят назад в СССР" — многие с охотой меняли жизненный комфорт на эфемерное чувство принадлжености к великой державе.

Итак, в сегодняшнем посте — вся правда про туалетную бумагу в СССР.

Из истории продукта.

Для начала давайте немного изучим историю туалетной бумаги в целом. Бумагу в санитарно-гигиенических целях стали использовать ещё в 589 году до н.э. в Китае, а в 1391 году в том же Китае туалетная бумага уже была широко распространена — к примеру, для императорского двора ежегодно поставляли 720 тысяч листов такой бумаги.

В 1857 году бизнесмен из Нью Йорка по имени Джозеф Гайетти выпустил туалетную бумагу, нарезанную квадратиками и упакованную в пачки (примерно так, как выглядят современные салфетки), а рулонная туалетная бумага (практически такая же, какая продаётся и сейчас) стала выпускаться в 1890 году в США, на бумажной фабрике Артура Скотта. В принципе, с тех пор туалетная бумага практически не изменилась — разве что в 1928 году стали выпускать рулоны с перфорацией.

Ещё я слышал про завод туалетной бумаги в литовском городе Григишкес, что выпускал туалетную бумагу еще до Второй мировой войны — говорят, после 1940 года этот завод делал небольшие партии туалетной бумаги для советских вождей и правящих элит, в то время как простые советские граждане узнали о туалетной бумаге почти на 30 лет позже.

Газета "Правда" в советском туалете.

Как я уже написал в начале поста — в СССР туалетную бумагу начали выпускать только в 1968 году. Фактически, стране понадобилось аж 50 лет после Великой Революции, чтобы начать выпуск такого простой и нужной гигиенической принадлежности. Само производство осуществлялось на импортных машинах — они были закуплены в 1968 году в Англии для Сясьского целлюлозно-бумажного комбината — именно на них и начали делать первую в СССР туалетную бумагу, а первая партия была выпущена 3 ноября 1969 года, в канун "Великой Октябрьской Социалистической революции".

Что интересно, на начальном этапе новая продукция натолкнулась на нулевой спрос — граждане высокотехнологичного космического СССР попросту не знали, что нужно делать с рулонами этой бумаги, и не покупали её. Даже боюсь предположить, что использовалось в Союзе вместо туалетной бумаги до эпохи развитого социализма до1968 года — чего доброго может выясниться, что для этих целей использовались нарезанные передовицы "Правды" с Хрущёвым и Сталиным, и тогда придётся поголовно всё население страны записывать в наймиты западных разведок)

Кстати, такие случаи действительно бывали — в сталинские тридцатые годы, в атмосфере тотальной подозрительности и ненависти, жители советских коммуналок строчили доносы на своих соседей о том, что те используют в туалете газеты с портретами вождей, обвиняя их при этом в "троцкизме с правым уклоном".

От нулевого спроса к дефициту.

В общем, смех смехом, а на первом этапе бумага действительно не пользовалась популярностью. Тогда советские власти начали широкомасштабную рекламную кампанию по рекламе новой продукции — была реклама туалетной бумаги в газетах, а в советских кинотеатрах перед началом фильмов крутили рекламные "журналы" про туалетную бумагу.

На фото — инструкция по использованию туалетной бумаги. Судя по вёрстке — из более поздних времён, но смысл видимо тот же, что и в СССР, можно проникнуться духом эпохи:

А дальше произошло то, что обычно бывало со всем нужным товаром в плановой советской экономике — он стал жутким дефицитом, потому что планирование не успевало за спросом. За туалетной бумагой выстраивались немалые очереди, в которых покупателей отоваривали мелким оптом — по 10-20 рулонов туалетной бумаги в одни руки. Рулоны чаще всего нанизывались на веревочку, и одной из примет перестроечных восьмидесятых годов стали счастливые люди, перевитые лентами туалетной бумаги, словно революционные матросы патронташами)

В восьмидесятые годы в отдельных городах стало доброй традицией дарить по рулону туалетной бумаги на Новый год.

Такие дела. Ещё, кстати, в СССР не производились средства женской гигиены (вместо них дамы были вынуждены применять марлю, вату и т.д.), а презервативы были такого качества, что больше походили на жгут для рогатки и воняли резиновым противогазом. Зато ракеты были — ого-го!

А вы помните какие-нибудь истории про советскую туалетную бумагу?

Напишите в комментариях, интересно)

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