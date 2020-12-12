Друзі, ймовірно в коментарях до публікацій в моєму блозі про життя в СРСР ви час від часу зустрічали ось це фото:

В інтернеті цей фотознімок називається " Джон Леннон на кухні у Пола Маккартні ", і за допомогою нього фанати СРСР начебто хочуть показати, що життя в післявоєнній Англії було ще більш злиденним, ніж у Союзі. Дуже часто під цією фотографією в інтернеті збираються фанати СРСР і починають виступати – мовляв, подивіться, яка кухонька погана, Маккартні всю юність жив в якомусь аналогу радянської хрущовки. Або ще гірше – може, навіть у "готельці". Або, чого доброго, взагалі в заводському гуртожитку! – пише білоруський блогер Максим Мирович на своїй сторінці в Фейсбук.

Насправді все це – одна суцільна містифікація. Фото дійсно зроблено на кухні у Маккартні, але реальна дійсність дуже відрізняється від того, як подають цей знімок фанати СРСР, і я думаю, що ви сильно здивуєтеся, коли дізнаєтеся всю правду про цей знімок.

Отже, в сьогоднішньому пості - розвінчання міфу про "бідне життя в Англії" і розповідь про відоме в інтернеті фото.

Для початку давайте подивимося, як представляють цей знімок фанати СРСР. Зазвичай вони постять цей фотознімок в коментарях до постів з критикою СРСР, або створюють власні групи і постять його там - спершу вводячи в оману критиків СРСР, а потім вискакуючи з кущів з переможними викриками - "ага, а це і не СРСР зовсім, це АНГЛІЯ , а на фото Джон Леннон! " Після чого моментально роздуваються від радості швидкої перемоги над бідністю капіталізму.

Але ось насправді цей знімок не має нічого спільного ні з хрущовками, ні тим більше – з заводськими общагами, а реальній якості цього житла позаздрив би не тільки середньостатистичний житель СРСР (що тіснився у двокімнатному блощичнику трьома поколіннями сім'ї), але і житель будь-якої сучасної пострадянської країни. І в наступному розділі ми більш детально вивчимо це житло.

Почнемо з того, що насправді являло собою те саме житло Пола Маккартні, в якому він прожив з середини 1950-х до середини 1960-х років. Судячи з чорно-білої фотки кухні, яка гуляє по інтернету, можна припустити, що це якась хрущовка або того – гірше - "готелька". Але насправді це досить великий двоповерховий цегляний будинок, ось так він виглядав за часів дитинства і юності Пола:

А ось так будинок виглядає зараз. Він практично не змінився, оскільки має музейний статус. Подивіться, ви можете назвати це "хрущовкою"? Це відносно немаленький окремий цегляний будинок з безліччю кімнат і власним садом біля входу - навіть за сучасними мірками це цілком тягне на елітне житло.

Ще одна сучасна фотка будинку. За розміром будівля нагадує одну з серій післявоєнних мінських будинків, які будували, наприклад, в кінці сорокових років в мінському селищі тракторного заводу - будували силами заводських робітників, які після зміни на заводі повинні були відпахати ще й на будівництві.

Так ось, в СРСР в однопід'їздному будинку такого типу було як мінімум ВІСІМ квартир (по чотири на поверсі), в кожну з яких заселялося по кілька сімей - в 45-метрові "двушки" в мінському тракторному селили дві сім'ї, по родині в кожну кімнату . А в будинку Маккартні жила одна сім'я, і у них був свій сад. Відчуваєте різницю?

Фото зовні будинку. Зверніть увагу, наскільки акуратна і красива цегляна кладка, які якісні шви. У жодному радянському масовому будинку я не бачив таких. Правда, якщо знайдете - надішліть фото подивитися.

Давайте тепер зазирнемо всередину будинку. На першому поверсі є досить простора вітальня - в ній немає спальних місць, а є тільки зони для відпочинку - тому що в будинку багато спалень. В СРСР тут стояли би 2-3 ліжка для того, щоб в кімнаті можна було ще й спати (через брак площі). На стінах пристойні шпалери і фіранки, в будинку є камін і телевізор (недосяжна розкіш в СРСР кінця 1950-х). Крісла та дивани, до речі, теж вельми хороші навіть за сучасними мірками.

Одна зі спалень в будинку. Судячи з одиночного ліжка - призначалася для однієї людини - не виключено, що в ній спав сам Пол. Кімната не дуже велика (метрів 9-10 на вигляд), зате окрема. Ви багато знаєте історій з п'ятдесятих років в СРСР про те, як кожен член сім'ї жив в окремій кімнаті? Я ні.

А ось та сама горезвісна кухня. Погодьтеся, що на кольоровому фото все виглядає набагато пристойніше. У ті роки, особливо у відносно великих будинках і квартирах, кухня сприймалася як утилітарне приміщення і не було призначене для прийому їжі (для цього була окрема кімната - їдальня), і тому обставлялася вона утилітарно і просто.

Проте, звертають на себе увагу два крани (а це значить, що в п'ятдесяті роки в цьому приватному будинку вже була гаряча вода), досить пристойна газова плита з духовкою і пральна машина (!). Ви багато знаєте радянських сімей, що мали в п'ятдесяті роки пралку? Радянські громадяни тих років з подивом читали розповіді про те, що є така диво-машина холодильник, "яка працює електрикою".

Як бачите, дійсне життя сім'ї Пола Маккартні сильно відрізнялося від того, яким його намагаються виставити лише по одній нечіткій фотографії кухні. А найголовніше – те, що в Англії будь-яка людина мала можливість стати багатою і знаменитою і ще в рази поліпшити свої житлові умови - як це, власне, і сталося з Полом Маккартні.

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