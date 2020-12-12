Правда про фотографію Джона Леннона

Максим Мирович
Максим Мирович
Суспільство / Думки
3,9 т.
Правда про фотографію Джона Леннона

Друзі, ймовірно в коментарях до публікацій в моєму блозі про життя в СРСР ви час від часу зустрічали ось це фото:

Правда про фотографію Джона Леннона

В інтернеті цей фотознімок називається " Джон Леннон на кухні у Пола Маккартні ", і за допомогою нього фанати СРСР начебто хочуть показати, що життя в післявоєнній Англії було ще більш злиденним, ніж у Союзі. Дуже часто під цією фотографією в інтернеті збираються фанати СРСР і починають виступати – мовляв, подивіться, яка кухонька погана, Маккартні всю юність жив в якомусь аналогу радянської хрущовки. Або ще гірше – може, навіть у "готельці". Або, чого доброго, взагалі в заводському гуртожитку! – пише білоруський блогер Максим Мирович на своїй сторінці в Фейсбук.

Насправді все це – одна суцільна містифікація. Фото дійсно зроблено на кухні у Маккартні, але реальна дійсність дуже відрізняється від того, як подають цей знімок фанати СРСР, і я думаю, що ви сильно здивуєтеся, коли дізнаєтеся всю правду про цей знімок.

Отже, в сьогоднішньому пості - розвінчання міфу про "бідне життя в Англії" і розповідь про відоме в інтернеті фото.

Як цей знімок представляють фанати СРСР

Для початку давайте подивимося, як представляють цей знімок фанати СРСР. Зазвичай вони постять цей фотознімок в коментарях до постів з критикою СРСР, або створюють власні групи і постять його там - спершу вводячи в оману критиків СРСР, а потім вискакуючи з кущів з переможними викриками - "ага, а це і не СРСР зовсім, це АНГЛІЯ , а на фото Джон Леннон! " Після чого моментально роздуваються від радості швидкої перемоги над бідністю капіталізму.

Правда про фотографію Джона Леннона

Але ось насправді цей знімок не має нічого спільного ні з хрущовками, ні тим більше – з заводськими общагами, а реальній якості цього житла позаздрив би не тільки середньостатистичний житель СРСР (що тіснився у двокімнатному блощичнику трьома поколіннями сім'ї), але і житель будь-якої сучасної пострадянської країни. І в наступному розділі ми більш детально вивчимо це житло.

Що насправді зображено на знімку

Почнемо з того, що насправді являло собою те саме житло Пола Маккартні, в якому він прожив з середини 1950-х до середини 1960-х років. Судячи з чорно-білої фотки кухні, яка гуляє по інтернету, можна припустити, що це якась хрущовка або того – гірше - "готелька". Але насправді це досить великий двоповерховий цегляний будинок, ось так він виглядав за часів дитинства і юності Пола:

Правда про фотографію Джона Леннона

А ось так будинок виглядає зараз. Він практично не змінився, оскільки має музейний статус. Подивіться, ви можете назвати це "хрущовкою"? Це відносно немаленький окремий цегляний будинок з безліччю кімнат і власним садом біля входу - навіть за сучасними мірками це цілком тягне на елітне житло.

Правда про фотографію Джона Леннона

Ще одна сучасна фотка будинку. За розміром будівля нагадує одну з серій післявоєнних мінських будинків, які будували, наприклад, в кінці сорокових років в мінському селищі тракторного заводу - будували силами заводських робітників, які після зміни на заводі повинні були відпахати ще й на будівництві.

Так ось, в СРСР в однопід'їздному будинку такого типу було як мінімум ВІСІМ квартир (по чотири на поверсі), в кожну з яких заселялося по кілька сімей - в 45-метрові "двушки" в мінському тракторному селили дві сім'ї, по родині в кожну кімнату . А в будинку Маккартні жила одна сім'я, і у них був свій сад. Відчуваєте різницю?

Правда про фотографію Джона Леннона

Фото зовні будинку. Зверніть увагу, наскільки акуратна і красива цегляна кладка, які якісні шви. У жодному радянському масовому будинку я не бачив таких. Правда, якщо знайдете - надішліть фото подивитися.

Правда про фотографію Джона Леннона

Давайте тепер зазирнемо всередину будинку. На першому поверсі є досить простора вітальня - в ній немає спальних місць, а є тільки зони для відпочинку - тому що в будинку багато спалень. В СРСР тут стояли би 2-3 ліжка для того, щоб в кімнаті можна було ще й спати (через брак площі). На стінах пристойні шпалери і фіранки, в будинку є камін і телевізор (недосяжна розкіш в СРСР кінця 1950-х). Крісла та дивани, до речі, теж вельми хороші навіть за сучасними мірками.

Правда про фотографію Джона Леннона

Одна зі спалень в будинку. Судячи з одиночного ліжка - призначалася для однієї людини - не виключено, що в ній спав сам Пол. Кімната не дуже велика (метрів 9-10 на вигляд), зате окрема. Ви багато знаєте історій з п'ятдесятих років в СРСР про те, як кожен член сім'ї жив в окремій кімнаті? Я ні.

Правда про фотографію Джона Леннона

А ось та сама горезвісна кухня. Погодьтеся, що на кольоровому фото все виглядає набагато пристойніше. У ті роки, особливо у відносно великих будинках і квартирах, кухня сприймалася як утилітарне приміщення і не було призначене для прийому їжі (для цього була окрема кімната - їдальня), і тому обставлялася вона утилітарно і просто.

Проте, звертають на себе увагу два крани (а це значить, що в п'ятдесяті роки в цьому приватному будинку вже була гаряча вода), досить пристойна газова плита з духовкою і пральна машина (!). Ви багато знаєте радянських сімей, що мали в п'ятдесяті роки пралку? Радянські громадяни тих років з подивом читали розповіді про те, що є така диво-машина холодильник, "яка працює електрикою".

Правда про фотографію Джона Леннона

Як бачите, дійсне життя сім'ї Пола Маккартні сильно відрізнялося від того, яким його намагаються виставити лише по одній нечіткій фотографії кухні. А найголовніше – те, що в Англії будь-яка людина мала можливість стати багатою і знаменитою і ще в рази поліпшити свої житлові умови - як це, власне, і сталося з Полом Маккартні.

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Джерело:ЖЖ Максима Мировича
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