Так, друзья — сегодня будет интересный пост про девяностые годы, множество мифов о которых я увидел в комментах к моему вчераншнему посту. Вообще в последнее десятилетие с подачи определенного рода СМИ в ходу появился термин "лихие девяностые". Мол, а помните как в то время было страшно — просыпаешься ты утром, а голос советского диктора не говорит тебе, что сегодня делать и как жить дальше — форменный ужас! Девяностые начали изображать каким-то жутким периодом, в котором был только рэкет, грязь и сотни стихийных рынков. А потом на белом коне пришёл ОН и всех спас.

Я же считаю совершенно иначе — девяностые годы были прекрасным временем, в котором было гораздо больше позитивных вещей. Если брать Беларусь, то всё хорошее, что есть у нас сейчас — в большинстве своём появилось в период 1991-1994 годов, думаю нечто похожее было и в других постсоветских странах. В девяностые годы появились Конституции независимых стран, из которых ушло законодательное советское рабство и бесправие — теперь все, вне зависимости от своих политических взглядов, стали равны перед законом и получили равные возможности, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — вспоминаем девяностые годы и то, что в то время на самом деле случилось.

Для начала немного истории XX века в нашей части суши — в результате Октябрьского переворота к власти приходят большевики и появляется СССР — страна, где сперва барагозил старик Крупский, потом пришёл к власти великий агроном и языковед, ну и после всё тоже было как-то не так — в общем, советские граждане на долгие десятилетия оказались отрезанными от развитого мира.

Ближе к середине восьмидесятых годов, с началом Перестройки и объявлением Гласности советские граждане вдруг узнали, что живут-то они на самом деле вовсе в не самой лучшей и свободной стране мира, как это долгие десятилетия рассказывала советская пропаганда, а в достаточно отсталой и неразвитой стране. Выяснилось, что получают-то они мало, прав никаких не имеют, за границу их не выпускают, да плюс ещё стала всплывать правда о политических репрессиях — начиная со времён гражданской войны и заканчивая эпохой брежневщины. Всё это привело к цепи событий, в результате которых СССР и советской власти не стало.

26 декабря 1991 года, под Новый год СССР прекратил своё существование и начались те самые девяностые — которые, кстати, закончились похожим образом — отречением Бориса Ельцина от престола 31 декабря 1999 года.

А вот что происходило в те самые "лихие девяностые":

1. Не стало КПСС.

И её "руководящей линии". Теперь каждый сам решал, как ему обустраивать свою жизнь, и не должен был оглядываться на то, соответствует ли его жизнь "идеалам построения социализма в отдельно взятом государстве". Как бы это громко не прозвучало — каждый стал хозяином своей судьбы, и разрешено стало всё, что не запрещено законом.

При этом выяснилось интересное — такой образ жизни очень мучителен для части фанатов СССР, так как те просто не представляют себе, как можно жить, не получая указаний "сверху". В девяностые годы часть бывших активных коммунистов активно пополняли ряды всяческих сект, где есть четкая иерархия и некий аналог "политбюро", раздающего приказы.

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2. Открыли границы.

В девяностые годы бывших советских граждан перестали считать заключенными и наконец-то открыли границы — теперь каждый мог поехать, куда сам хочет, не спрашивая разрешения у товарища майора и не выдумывая никаких "объяснений". Единственной причиной стало ваше собственное желание — которое никому не нужно было объяснять и пояснять, это стало неотъемлемым правом мыслящей личности.

Это был огромный плюс для постсоветского пространства — бывшие советские граждане получили возможность посмотреть мир и своими глазами увидеть, что за кордоном уже бывшего СССР живут не проклятые буржуи с песьими головами, а нормальные, честные и хорошие люди, которые хорошо относятся в том числе и к бывшим советским гражданам.

3. Появились свободные СМИ.

СМИ в девяностые годы стали показывать абсолютно всё, из-за чего у многих сложилось впечатление о девяностых как о времени какой-то "чернухи". На самом деле вся эта "чернуха" происходила и в СССР — просто она никогда не попадала в СМИ, и люди не видели, в какой стране они на самом деле живут — в советские годы на телеэкранах была тишь да гладь, посреди которой человек, не знающий что такое Солнце, поставленным голосом рассказывал советским гражданам о надоях, достижениях и верном курсе Коммунистической партии.

В девяностые всё изменилось — теперь по телевизору стали показывать всё, оно стало действительно интересным и актуальным, и кстати это пугало некоторых бывших советских граждан — "по всем телеканалам какие-то люди, каждый из которых говорит разное! Кому верить-то?". Составлять самому своё собственное мнение для некоторых оказалось очень страшным испытанием.

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4. Упала цензура.

С концом СССР упала советская цензура, и оказалось, что в стране есть множество неплохих писателей — Войнович, Ерофеев, Булгаков, Шаламов и десятки других; был наконец-то в полном объёме и без правок издан Солженицын и так далее. Цензура ушла и с телевидения — теперь некоторые каналы по ночам крутили очень откровенную эротику, что тоже пугало некоторых советских граждан — "ах, какое непотребство показывают!".

То, что теперь у людей есть выбор, что им смотреть, а что смотреть — казалось фанатам СССР чем-то загадочным и непонятным, и редакции телеканалов пополняли письма следующего содержания — "я вчера всю ночь смотрела эротические фильмы и ответственно заявляю, что это совершенно недопустимо!" Обычно таким писательницам советовали просто переключить телеканал)

5. Появился свободный рынок.

Да, в девяностые годы каждый стал получать ровно за то, что он умеет делать, перефразируя любимый советский афоризм — каждый стал получать по способностям. Те, кто не любит девяностые, часто рассказывают про банды и рэкет, а я вспоминаю десятки и сотни частных предприятий и инициатив, которые стали появляться в те годы — многие потом развились в крупные марки и бренды, любимые всеми вами белорусские продукты и трикотаж — это всё бренды, появившиеся в девяностые.

Параллельно выяснилось, что у некоторых граждан этих способностей не слишком-то и много — во времена СССР они получали деньги просто за факт своего хождения на завод (где по большей части били лынды и попивали с друзьями вино у проходной), а теперь, оказывается, нужно было работать. Для таких свободный рынок был чем-то злым, непонятным и неумолимым, какой-то злой силой — почти как милиционер, который не хочет "войти в положение" и не забирать за пьянство в отделение)

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6. Наконец-то осудили репрессии.

Про это много говорили уже в эпоху перестройки, но полное осуждение политических репрессий пришло только в девяностые годы — именно тогда было ясно проговорено, что человек не должен подвергаться гонениям за свои политические убеждения, взгляды, высказанное мнение. В девяностые годы появилось множество прекрасных фильмов о том, что репрессии — это очень страшно, и отравляют они всё общество сверху донизу — и министр репрессий, и сам репрессированный, и доносчик, и следователь, и безучастный прохожий — все оказываются пропитаны этим ядом.

Сейчас про эти темы предпочитают не говорить, а кое-где и слышны голоса "можем повторить", так что в этом отношении девяностые годы были свободнее, чем наши дни.

7. В страну пришли достижения цивилизации.

Небольшой эксперимент. Вспомните, как вы в самом начале девяностых смотрели западные фильмы — огромные торговые центры с фуд-кортами и игровыми автоматами из "Терминатор-2"; супермаркеты с тележками, множеством разных товаров и оплатой по карточкам из "Один дома" казались чем-то космическим — потому в СССР в сфере бытовой жизни обычных людей всё было очень и очень плохо.

Именно в девяностые годы в страну стали приходить достижения цивилизации. Оказалось, что наука занимается не только расчетом кривизны Земли для нанесения ядерного удара по "вероятному противнику", но и изобретением таких полезных вещей, как электрические зубные щетки, зубной пасты, не царапающей эмаль, женских прокладок, очков-"хамелеонов" и валидаторов для штрих-кода, с помощью которого кассир в магазине может обслужить вас очень быстро.

Если подвести итог всему написанному, то я бы сказал так — в девяностые годы каждый, кто что-то представлял из себя в СССР и умел работать — тот стал зарабатывать ещё больше. В это время появилось ощущение свободы и ощущение, что за свою жизнь теперь ответственный только ты сам.

А какими запомнились девяностые годы вам?

Напишите в комментариях, интересно)

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