Права в Україні тепер отримують по-новому: що змінилося

Борис Бондар Суспільство 16:24, 17.07.2020 Оновлено: 16:24, 17.07.2020

У п'ятницю, 17 липня, в Україні вступили в силу нові правила отримання водійських прав.

Про це повідомили на сайті Головного сервісного центру МВС. Там підкреслили, що тепер підтвердити навички управління стало простіше.

У повідомленні назвали основні нововведення, серед яких безперервна фото- і відеофіксація з самого початку кожного іспиту, можливість відхилення від маршруту під час практичного тесту і збільшення максимально допустимої перерви в навичках управління – до трьох місяців.

Крім того, в МВС перерахували і інші особливості:

  • при отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна підтвердити наявність навичок керування транспортними засобами за будь-якою з категорій В, С1, С, D1 і D;

  • підтвердити навички керування транспортним засобом можна також документом на право власності транспортного засобу іншого з подружжя, та документами, що підтверджують позику, оренду, лізинг, або тимчасовим реєстраційним талоном;

  • в разі відкриття двох і більше категорій теоретичний іспит здається один раз за екзаменаційними білетами вищої категорії;

  • іспит припиняється, якщо особа користується додатковими електронними приладами або матеріалами, підказками тощо;

  • тривалість кожного етапу проведення практичного іспиту: на майданчику – не менше 10 хвилин, на дорозі – не менше 20 хвилин, а в цілому – не більше години;

Також встановлено підстави для анулювання посвідчення водія (у разі позбавлення права керування, отриманого вперше, надання фіктивних документів і т.п.).

У повідомленні зазначили, що результати іспитів можна оскаржити протягом десяти робочих днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МВС наказом від 22.05.2020 № 408 оновило Інструкцію про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія.

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