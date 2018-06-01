"Працюють на ФСБ": мати Сенцова зробила зізнання про родичів

Мати ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова Людмила розповіла, що її рідні працюють на Федеральну службу безпеки Росії.

Як заявила вона в інтерв'ю телеканалу "Дождь", з родини її ніхто не підтримує після ув'язнення сина в російській колонії.

"У мене зять - ФСБшник, полковник. У мене старший онук - ФСБшник. Я не хочу про це говорити... Це було навіть ще гірше", - розповіла вона.

Людмила Сенцова скріншот

Вона зазначила, що сусіди поза очі називають її "матір'ю терориста".

Мати Сенцова вказала, що не в праві судити сина за його позицію, але не розуміє, як він міг вчинити так із дітьми.

"Я йому сказала: я якось неправильно тебе виховувала чи що. Його це дуже сильно зачепило, тому що він навіть не писав мені листи спочатку з колонії. Потім, коли я дізналася адресу, я написала йому перша. А він, виявляється, дуже переживав, що я так сказала. Він мені сказав: мамо, я тобі дуже вдячний, що ти мене такого виховала. А я йому так сказала через дітей", - зізналася вона.

Зазначимо, що Людмила Сенцова проживає в окупованому Криму разом із онуком - Владиславом (сином Олега Сенцова. - Ред.).

Як повідомляв OBOZREVATEL, режисер Олег Сенцов вже 19-й день голодує в російській колонії. Незважаючи на підтримувальну терапію, на яку він погодився, у нього вже почали випадати зуби.