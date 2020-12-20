"Як можна на такі гроші вижити?" Українські медики поскаржилися на низькі зарплати, багато з них готові покинути країну

В українських лікарнях катастрофічно не вистачає медичного персоналу. І проблема почалася не сьогодні. Уже кілька років лікарі їдуть на заробітки за кордон, а в самих медичних установах постійно відбуваються скорочення. Санітарки й медсестри змушені працювати більше, а от зарплати в них як були мінімальними, так і залишилися.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Працюємо більше, платять як завжди

Медична сестра лікарні №4 з Сум Юлія Вітковська розповідає, що заробляє всього 5 тисяч гривень. Із доплатами, встановленими Міністерством охорони здоров'я, вона отримує приблизно 7 тисяч. Але вже в кінці грудня ці доплати закінчаться і утримувати сім'ю на такі гроші стане набагато складніше.

"У нас багато хто працює на двох роботах. Санітарки доглядають за літніми людьми. Медсестри роблять уколи і ставлять крапельниці вдома. Я як лікар-реабілітолог раніше мала підробіток, мене запрошували колишні наші пацієнти. Але зараз через коронавірус пацієнтів стало набагато менше, а також у людей немає грошей", – розповідає Вітковська.

Медсестра Юлія Вітковська Facebook Юлії Вітковської

За її словами, на основній роботі в лікарні вона працює з 8-ї до 16-ї. А багатьом санітаркам та іншим медсестрам, які працюють позмінно, доводиться перепрацьовувати.

"У нас відбулося два скорочення. Звільняли переважно середній і молодший медперсонал. Тепер колегам доводиться виходити на роботу частіше, тому що людей не вистачає. Штат у лікарні недоукомплектований. До того ж під час коронавірусу багато медиків хворіє. Ось у нас у госпісі залишилася тільки одна лікарка, вона ж завідувачка. У неврології одного лікаря забрали в коронавірусну бригаду, і там залишилося двоє лікарів", – розповідає медикиня.

За словами Юлії, зараз керівництво лікарні намагається схилити людей до перегляду колективного договору. До того ж хочуть людям урізати доплати за роботу з коронавірусними хворими, а також зменшити виплату на оздоровлення.

"Я якраз нещодавно прочитала про те, що Польща відчиняє двері для наших медиків. Так наші медсестри давно туди поїхали. Тільки працюють там не за спеціальністю, а просто де доведеться, аби гроші заробити. І зараз будуть їхати ще активніше. Керівництво нас до цього підштовхує. Самі подивіться. Заробіток заступника головного лікаря становить 0,75 ставки головного лікаря. А для нас заробіток рахують, виходячи з мінімальної зарплати в країні, і множать на коефіцієнт. Я вже порахувала, наступного року моя зарплата "брудними" становитиме 6400 грн. А ще звідси треба відняти податки. Як можна на такі гроші вижити? Я вже двадцять років як у пеклі живу", – говорить Вітковська.

Українських медиків заманюють на роботу в Польщу

За її словами, поки ще краще себе почувають ті, хто працює з коронавірусними хворими, вони хоча б отримують доплати. "Я розмовляла з медсестрою з відділення, де лікують COVID-19, так вона отримала 13 тисяч доплати. На радості пішла купила собі одяг, чоловікові. Аванс поки ще не чіпала. Так рано чи пізно ці виплати закінчаться. Що тоді робити? Ніхто не буде працювати з коронавірусними хворими за голу ставку, всі розбіжаться", – каже медикиня.

Працюють на двох роботах і роблять уколи

Українські медики стали викладати в мережу відео, у якому вони розповідають, скільки насправді платить їм держава за їхню працю. Наприклад, про це розповіли представники Київської дитячої туберкульозної лікарні.

Валерій Кудімов, який пропрацював у цій лікарні понад 16 років, сказав, що його оклад становить 5385 грн, фельдшерка-лаборантка Надія Крицька має ставку 2000 грн, рентген-лаборантка Наргиза Загородня отримує на руки 6000 грн, Валентина Доманська має ставку 2680 грн.

Володимир Кудімов розповів про свою зарплату. скрин відео

Медсестра Валентина з Житомирщини розповіла, що змушена працювати на двох роботах, щоб прогодувати двох дітей. "Я медсестрою працюю вже більш ніж десять років. У мене зарплата менша, ніж мінімалка в країні. Звісно, я шукаю підробіток. Спочатку я маю відчергувати зміну в своїй лікарні, а потім відразу їду на чергування в сусідній район, там теж працюю медсестрою. Потім добу відпочиваю і знову йду працювати. Я б і третю зміну взяла, і в цьому разі вдома не буде кому ні їсти приготувати, ні попрати. Та й спати нормально хоч іноді потрібно. Але й цих мізерних грошей нам не вистачає. Якщо хтось просить зробити уколи, поставити крапельниці, то біжу щодуху, зайва копійка в домі завжди потрібна", – розповідає Валентина.

За словами голови правління Всеукраїнського лікарського товариства Костянтина Надутого, ситуація серед лікарів не ліпша. Хіба що частина з них може собі дозволити мати "дохід із пацієнтів", тому вони й не скаржаться.

Медики вийшли на протест

"Через такі мізерні зарплати частина лікарів отримує "дохід із пацієнта". Ви ж бачите, що деякі лікарі за таких доходів на лексусах їздять. І головний лікар це бачить. Тому в них усе добре. Скажу так, до Польщі не поїдуть лікарі у віці 45+. У них уже якось все тут влаштовано, вони пристосувалися. Та й вчити нову мову, переїжджати вони не хочуть. У первинному ринку таких лікарів утричі більше, ніж тих, хто має стаж років п'ять. А ось молоді фахівці звільняються. До речі, у нас звільняється удвічі більше медиків, ніж влаштовується на роботу. І половина з тих, хто звільнився, вже шукає роботу за кордоном. Тому що йти працювати в приватну клініку зараз через неплатоспроможність населення теж не дуже вигідно", – говорить Надутий.

Зарплати нижчі, ніж по країні

Глава Київської профспілки медичних працівників Сергій Кубанський зазначає, що ситуація із зарплатами медиків після 1 квітня стала ще гіршою, ніж була раніше.

"Якщо до 1 квітня медсестри, лікарі, санітарки ще могли працювати на півтори ставки й хоч щось отримувати, то тепер ні. Унаслідок цього середня зарплата медика по Україні становить 8 тисяч гривень. Тоді як середня зарплата по країні в інших сферах трохи більш ніж 11 тисяч. Якщо в пологових будинках, яким НСЗУ переказує гроші за тарифом 8 тисяч грн за пологи, лікарі ще щось отримують, то в психіатрії зарплати удвічі нижчі, ніж будь-де! Там пройшли найбільші скорочення", – говорить Кубанський.

Середня зарплата медика по країні всього 8 тисяч гривень

Поки виживають тільки ті медики, хто працює в лікарнях і відділеннях, де лікують коронавірус. Там, за словами Кубанського, заробітки можуть досягати 18, 20, 30 і навіть 50 тисяч.

Але навіть там грошей на все не вистачає, ліки для пацієнтів доводиться закуповувати і за рахунок коштів місцевої влади.

"В інших лікарнях зарплата санітарки, наприклад, 3 тисячі гривень. Але менш ніж мінімальну зарплату виплачувати не можна, тому їм дотягують до 5 тисяч", – розповідає Кубанський.

У Києві також викручуються за рахунок муніципальних доплат. Тому лікарі отримують більше на 4 тисячі, медсестри на 2 тисячі, санітарки на 1 тисячу, ніж у середньому по галузі.

Виживають лише медики, які працюють із хворими на COVID-19

Кого не вистачає

Що стосується дефіциту кадрів, то він уже величезний. Так, в Україні на 1 січня цього року не вистачало 33 тисяч медсестер і 35 тисяч працівників молодшої ланки. "У Києві не вистачало 4 тисяч лікарів і 7 тисяч медсестер. За цей рік ми втратили ще 5% лікарів, 10% медсестер і 13% санітарок. Але роботи менше не стало. Внаслідок цього йдеться про експлуатацію медиків, вони виконують усю цю роботу. Звільняються люди через низьку оплату праці, через коронавірус, через карантин, коли дістатися з сіл під Києвом до лікарень було неможливо. А також через скорочення. Нам катастрофічно не вистачає інфекціоністів, анестезіологів", – говорить Кубанський.

Крім того, в МОЗ зазначають, що в Україні відчувається брак сімейних лікарів, рентгенологів, епідеміологів, лікарів-лаборантів, вірусологів.

Тим часом влада так і не наважилася підвищити зарплати українським медикам, просто змушуючи їх або шукати щастя в інших країнах, де поважають лікарів, або ж просто піти в іншу сферу діяльності. Адже в Україні навіть охоронці та офіціанти примудряються заробляти більше, ніж ті, хто регулярно рятує життя людей.