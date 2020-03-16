Працюватимуть тільки аптеки та продуктові: у Львові та Тернополі посилили карантин

У Львівській області ухвалили рішення перейти на більш суворий карантин через загрозу поширення коронавірусу у країні. Зокрема, в області рекомендували обмежити заходи за участю більше десятьох громадян.

Таку пропозицію затвердили під час засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це оголосив керівник Львівської ОДА Максим Козицький, передає 24 канал.

Крім того, в області рекомендували обмежити доступ клієнтів до контактних центрів надавачів комунальних послуг, центрів надання адмінпослуг (буде онлайн), роботу закладів громадського харчування та ТЦ (крім аптек, заправок та продуктових), пересування населення на адміністративних територіях.

Також було ухвалено рішення про запровадження дистанційної роботи працівників. Окрім цього, переглянуть роботу громадського транспорту.

Зазначимо, що у Тернопільській області також закрили усю торгівлю і сферу послуг, окрім продуктових магазинів та аптек.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про відповідне розпорядження міського голови Одеси Геннадія Труханова. Крім того, мер Києва Віталій Кличко заявив, що з 16 березня у Києві не працюватимуть торговельні центри, закриваються магазини за виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек. Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.

Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні зареєстровано п'ять лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом. Зокрема, чотири у Чернівецькій області та один у Житомирській, який став смертельним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заходи з протидії коронавірусу COVID-2019 в Україні можуть стати ще більш жорсткими у зв'язку з поширенням захворювання. У найближчі дні лікарні і аптеки країни забезпечать масками і антисептиками, а спекулянтів каратимуть.

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