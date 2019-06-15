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Працювали більше сотні гірників: на донецькій шахті сталася смертельна НП

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В ніч з 14 на 15 червня на шахті "Центральна" ДП "Торецьквугілля" (місто Торецьк, Донецька область), в якій працювало 119 гірників, стався обвал породи.

В результаті НП загинула 36-річний шахтар, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався на горизонті 1146 метрів на ділянці №42 в результаті раптового викиду вугільно-газової суміші.

У Донецьку на шахті сталася смертельна ПП

У Донецьку на шахті сталася смертельна ПП

capital.ua

"На аварійній ділянці знаходилося 2 гірники, один врятувався самостійно. 15 червня о 3:15 знайдено тіло другого гірника, 1983 р.н. Робота шахти припинена, гірники підняті на поверхню", — повідомили в держслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" передбачили трагедію на шахті на Львівщині. Двоє гірників загинули в селі Селець Сокальського району в ніч на 29 травня через обвал порід.

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Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
Донецька областьНовини Донбасу
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