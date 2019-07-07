"Працюємо вдень і вночі!" Зеленський прояснив ситуацію з полоненими моряками

Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом зі своєю командою він робить все для якнайшвидшого звільнення українських військовополонених моряків, які утримуються Російською Федерацією.

Про це український президент сказав у ході участі в заходах з нагоди дня ВМС України і початку українсько-американських командно-штабних навчань "Сі Бриз-2019" в Одесі, передає "Інтерфакс Україна".

Володимир Зеленський

"Сьогодні тут присутні сім'ї наших полонених моряків, і я вклоняюся вам за вашу мужність і витримку. Не буду багато говорити. Повірте, ми працюємо і вдень, і вночі, щоб повернути наших моряків додому. І я особисто роблю все, щоб слова про повернення нарешті перетворилися на міцні обійми з вашими хлопцями", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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