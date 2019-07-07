"Працюємо вдень і вночі!" Зеленський прояснив ситуацію з полоненими моряками

Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом зі своєю командою він робить все для якнайшвидшого звільнення українських військовополонених моряків, які утримуються Російською Федерацією.
Про це український президент сказав у ході участі в заходах з нагоди дня ВМС України і початку українсько-американських командно-штабних навчань "Сі Бриз-2019" в Одесі, передає "Інтерфакс Україна".
Володимир Зеленський
"Сьогодні тут присутні сім'ї наших полонених моряків, і я вклоняюся вам за вашу мужність і витримку. Не буду багато говорити. Повірте, ми працюємо і вдень, і вночі, щоб повернути наших моряків додому. І я особисто роблю все, щоб слова про повернення нарешті перетворилися на міцні обійми з вашими хлопцями", – заявив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
27 листопада окупаційна влада Криму почали обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. 15 українських моряків були Арестова ни на два місяці.
28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ять офіцерів ВМС.
Всі 24 захоплених українських моряків визнали себе військовополоненими.
Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських корабля і відпустити полонених моряків.
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