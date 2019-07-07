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"Працюємо вдень і вночі!" Зеленський прояснив ситуацію з полоненими моряками

3.3тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом зі своєю командою він робить все для якнайшвидшого звільнення українських військовополонених моряків, які утримуються Російською Федерацією.

Про це український президент сказав у ході участі в заходах з нагоди дня ВМС України і початку українсько-американських командно-штабних навчань "Сі Бриз-2019" в Одесі, передає "Інтерфакс Україна".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Сьогодні тут присутні сім'ї наших полонених моряків, і я вклоняюся вам за вашу мужність і витримку. Не буду багато говорити. Повірте, ми працюємо і вдень, і вночі, щоб повернути наших моряків додому. І я особисто роблю все, щоб слова про повернення нарешті перетворилися на міцні обійми з вашими хлопцями", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Ерефійці помилково застосовують для себе "право сили", а треба "сила права" - вони вже мають багато програних у судах справ, а буде значно більше. Вони скажуть "а нам начхати" - згадайте закон діалектики про кількісні та якісні зміни.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Возвращение украинских мокряков будет зависеть от срока вынесенного судом
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
И всё? И даже на колени перед родственниками мокряков никто не падал? Володя! Это просто какое-то третьесортное стендап-шоу!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Лазарев Ярослав, Геращенки не было там
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