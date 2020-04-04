Працює в АТБ: з'ясувався парадокс в історії з хуліганом із супермаркету в Полтаві

Дружина хулігана, який кинув дрібняки в обличчя касирці в "Еко-маркеті" в Полтаві, є співробітницею АТБ-маркету.

Таку деталь та іншу інформацію про нього в своєму Facebook повідомив журналіст і блогер Василь Крутчак.

"Парадоксом у цій ситуації є те, що дружина цього к*нченого, Жанна Чумак, працює в АТБ-маркеті", – зазначив блогер.

Сергій Гременчук із дружиною Facebook Василя Крутчака

"Гременчук Сергій Захарович, 12.03.1971 року народження", – опублікував він особисту інформацію хулігана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Нацполіції в Полтаві відкрили кримінальне провадження на громадянина, який влаштував скандал у супермаркеті "Еко-маркет". Отримавши здачу дрібняками, він жбурнувши монети в обличчя касиру.

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