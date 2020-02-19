"Працює один стажер!" У мережі поскаржилися на нові проблеми на КПВВ в Криму

Центр надання адміністративних послуг на пункті пропуску "Чонгар" на кордоні з окупованим Росією Кримом, який встановили 12 лютого, виявився практично до цього не готовим.

Як написала в Twitter користувач RoksolanaToday & Крим, виклавши відповідне фото, в центрі працює всього один стажер.

Вона розповів, що ремонт в будівлі не закінчено, таблички не висять, а ноутбуки, які були в сюжетах журналістів, благополучно прибрали.

twitter.com/KrimRt

Вона назвала відкриття "працюючого" центру показухою для преси.

"З'їздили на "новий і працюючий" ЦНАП на Чонгарі. Працює один стажер. Всі розмови про працюючий центр і про всі надані послуги – повна фігня і показуха для преси. Ремонт не закінчений, таблички не висять, а ноутбуки, які були в сюжетах благополучно прибрані", – сказано в повідомленні.

Відзначимо, що раніше начальниця ЦНАП Новотроїцької сільради Ірина Собчішена розповіла, що в новому ЦНАП громадяни можуть отримати 168 видів послуг.

З'їздили на "новий і працює" ЦНАП на Чонгарі

Працює ОДИН стажер

Всі розмови про працюючий центр і про всі надані послуги - повна фігня і показуха для преси

ремонт не закінчений, таблички не висять, а ноутбуки, які були в сюжетах благополучно прибрані. pic.twitter.com/0XalaeJa0c - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) February 18, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму назріла катастрофічна ситуація в зв'язку з нестачею прісної води. Великі річки півострова пересохли через посушливу осінь.

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