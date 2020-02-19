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19 лютого • оновлено в 03:17
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"Працює один стажер!" У мережі поскаржилися на нові проблеми на КПВВ в Криму

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Центр надання адміністративних послуг на пункті пропуску "Чонгар" на кордоні з окупованим Росією Кримом, який встановили 12 лютого, виявився практично до цього не готовим.

Як написала в Twitter користувач RoksolanaToday & Крим, виклавши відповідне фото, в центрі працює всього один стажер.

Вона розповів, що ремонт в будівлі не закінчено, таблички не висять, а ноутбуки, які були в сюжетах журналістів, благополучно прибрали.

У мережі поскаржилися на нові проблеми на КПВВ в Криму

twitter.com/KrimRt

Вона назвала відкриття "працюючого" центру показухою для преси.

"З'їздили на "новий і працюючий" ЦНАП на Чонгарі. Працює один стажер. Всі розмови про працюючий центр і про всі надані послуги – повна фігня і показуха для преси. Ремонт не закінчений, таблички не висять, а ноутбуки, які були в сюжетах благополучно прибрані", – сказано в повідомленні.

Відзначимо, що раніше начальниця ЦНАП Новотроїцької сільради Ірина Собчішена розповіла, що в новому ЦНАП громадяни можуть отримати 168 видів послуг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму назріла катастрофічна ситуація в зв'язку з нестачею прісної води. Великі річки півострова пересохли через посушливу осінь.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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