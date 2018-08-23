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"Прапор України - це надія": екс-мер окупованого Дебальцевого приїхав до Києва таксувати

1.3тЧитати новину російською

Екс-мер окупованого Росією Дебальцевого Андрій Бондарчук розповів про цінності українського прапора.

Вперше в 1990 році він побачив у Києві державний символ на мітингу. Після повернення на Донеччину він вперше підняв його ще за 1,5 року до оголошення Незалежності. Відповідне відео опубліковано в YouTube-акаунті "Дебальцеве online", (щоб подивитися ролик, проскрольте сторінку до кінця).

"Я переселенець із Донеччини. Коли почалася війна, я з дружиною і трьома дітьми переселився до Києва. І це вже третій рік я працюю в таксі. За цей час у мене було понад 11 тисяч поїздок і це 22 тисячі пасажирів", - розповів він.

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За словами Бондарчука, будь-яка робота є почесною. А роботу в таксі він вважає цікавою, тому що інформація, яку він отримує, не доходить до урядовців.

"Тому що урядовець - це звичайні цифри. А у мене така якісна вибірка: хто такі українці, хто такі успішні українці, які іноземці приїжджають, навіщо вони сюди приїжджають, що їм цікаво", - зазначив він.

Бондарчук розповів, що у нього в машині є прапор України. Державний символ стоїть там для нагадування.

"Що ми перебуваємо в Україні, що ми українці, і що це наша цінність. Тому що прапор вибирали цілі покоління. Іноземці реагують дуже жваво на прапор, тому що цінують свої держави. Ми цінуємо свою державу. І наш прапор її представляє", - сказав Бондарчук.

Він також порівняв таксистів із козаками, тому що вони вільні люди. Більше того, представники цієї професії, на думку екс-мера Дебальцевого, діятимуть у разі несправедливості.

"Коли я бачу український прапор, теплий, любові, надії і довіри, мені хочеться жити. Тому що, коли є український прапор, значить є Україна, українці, і буде Україна, і будуть українці. Наш прапор - це наше обличчя, імідж. Ось, що таке наш український прапор", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованих територіях активісти вивісили прапори України до Дня Незалежності.

Читайте всі новини по темі "День Незалежності" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
День Незалежності
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
прапор України
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