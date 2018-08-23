"Прапор України - це надія": екс-мер окупованого Дебальцевого приїхав до Києва таксувати

Екс-мер окупованого Росією Дебальцевого Андрій Бондарчук розповів про цінності українського прапора.

Вперше в 1990 році він побачив у Києві державний символ на мітингу. Після повернення на Донеччину він вперше підняв його ще за 1,5 року до оголошення Незалежності. Відповідне відео опубліковано в YouTube-акаунті "Дебальцеве online", (щоб подивитися ролик, проскрольте сторінку до кінця).

"Я переселенець із Донеччини. Коли почалася війна, я з дружиною і трьома дітьми переселився до Києва. І це вже третій рік я працюю в таксі. За цей час у мене було понад 11 тисяч поїздок і це 22 тисячі пасажирів", - розповів він.

За словами Бондарчука, будь-яка робота є почесною. А роботу в таксі він вважає цікавою, тому що інформація, яку він отримує, не доходить до урядовців.

"Тому що урядовець - це звичайні цифри. А у мене така якісна вибірка: хто такі українці, хто такі успішні українці, які іноземці приїжджають, навіщо вони сюди приїжджають, що їм цікаво", - зазначив він.

Бондарчук розповів, що у нього в машині є прапор України. Державний символ стоїть там для нагадування.

"Що ми перебуваємо в Україні, що ми українці, і що це наша цінність. Тому що прапор вибирали цілі покоління. Іноземці реагують дуже жваво на прапор, тому що цінують свої держави. Ми цінуємо свою державу. І наш прапор її представляє", - сказав Бондарчук.

Він також порівняв таксистів із козаками, тому що вони вільні люди. Більше того, представники цієї професії, на думку екс-мера Дебальцевого, діятимуть у разі несправедливості.

"Коли я бачу український прапор, теплий, любові, надії і довіри, мені хочеться жити. Тому що, коли є український прапор, значить є Україна, українці, і буде Україна, і будуть українці. Наш прапор - це наше обличчя, імідж. Ось, що таке наш український прапор", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованих територіях активісти вивісили прапори України до Дня Незалежності.