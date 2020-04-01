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2 квітня • оновлено в 02:12
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Пранкер "Джокер" заявив, що захворів на коронавірус

1.6т
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Пранкер "Джокер", який відзначився низкою гучних викриттів українських політиків, заявив, що заразився новим коронавірусом COVID-19.

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Про це анонім написав на своєму Telegram-каналі в середу, 1 квітня. Жарт це чи ні, пранкер не натякнув.

Пранкер "Джокер" захворів на коронавірус

Пранкер "Джокер" захворів на коронавірус

Колаж

"Захворів. На коронавірус. Лежу під ШВЛ", – написав він, поділившись відео з мережі про передачу COVID-19. Зазначимо, ролик був знятий в Ізраїлі.

Попередній пост "Джокера" в Telegram був опублікований ще 6 березня.

Як писав OBOZREVATEL, на коронавірус у світі вже захворіли понад 900 тисяч осіб, з яких померли понад 45 тисяч. У ВООЗ вважають, що мільйон заражених – це питання всього декількох днів.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особа
Джокер
Місце
Україна
Теги
інфекція хвороба вірус політика
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