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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
Військовий Всі статті автора

Іди на вибори!

2.8т

Повернись з дачі. Відміни виїзд на природу - шашлик в цей раз доведеться посмажити на сковорідці.

Навіть, якщо ти вже розчарувався і повідомив усім, що тебе все дістало і нічого не змінити - йди на вибори.

Не зрадь всіх. Не зрадь мене. Не зрадь себе.

Ніякі емоції і "зле горде Я" не варті того, щоб обрушити все, за що ти так довго впирався.

Вся кров, піт, бруд, втрати, нерви, гроші, здоров'я і життя, вкладені в останні роки - завтра можуть стати марними.

Новини
"Цар" поки грає, але прийде час приймати рішення...

Йди на вибори. Тому, що бій треба вести до останнього. Поки ти живий, поки ти опираєшся - ти не програв.

Дай собі можливість при будь-якому розкладі сказати - "я зробив все, що міг".

Або твоя совість сама накриє тебе чорним, і буде жерти без анестезії. І їй вже нічого не розкажеш.

Ще ніколи твій маленький вибір і слово Україна не стояли так близько.

Тому, що все що ти зробив для України до цього - завтра можуть звести до нуля. А без твого голосу - зведуть обов'язково.

Новини
Не стріляти у відповідь? Боже, зупини їх!

Йди на вибори, і захисти Україну ще раз. Або ми не варті того, що вже зробили.

Йди на вибори, навіть якщо у тебе є причина не піти, яку всі зрозуміють.

Навіть якщо ти вимотаний і втомився від усього цього.

Навіть якщо ти відчуваєш себе обдуреним, кинутим, і вже ненавидиш весь навколишній світ - йди на вибори.

Інакше далі ти будеш ненавидіти себе.

Подивися на свою сім'ю, батьків, дітей, онуків, зрозумій все - і йди на вибори.

Новини
Из вас делают дураков, а разгребать будем мы

Навіть якщо ці слова не переконали тебе - просто йди на вибори.

І обери Україну. Цього разу - це цілком буквально.

Йди на вибори.

Я йду. І ти йди.

Іди на вибори!

P.S А перед тим, як йти - зроби репост і плюс в комент.

Щоб всі почули ці слова.

ЙДИ НА ВИБОРИ.

#не_провтикай

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Автор
Глеб Бабич (Позивний Лентяй) Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019 вибори в Україні
Джерело
Джерело: Facebook Гліба Бабіча
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Звісно треба йти і зробити правильний вибір в користь України і її європейського майбутнього. Всім треба йти і забути про чвари про суперечки та різнобіжності. Бо інакше можна втратити все до чого прагнули і здобули.
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Gavrilenko Sergiy
Gavrilenko Sergiy
В другій руці повинна бути пігулка біло-синьо-червона. Тоді чітко зрозуміло між чим і ким ми робимо свій вибір.
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Бєлік Григорій
Бєлік Григорій
Обов"язково потрібно йти.
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