Повернись з дачі. Відміни виїзд на природу - шашлик в цей раз доведеться посмажити на сковорідці.

Навіть, якщо ти вже розчарувався і повідомив усім, що тебе все дістало і нічого не змінити - йди на вибори.

Не зрадь всіх. Не зрадь мене. Не зрадь себе.

Ніякі емоції і "зле горде Я" не варті того, щоб обрушити все, за що ти так довго впирався.

Вся кров, піт, бруд, втрати, нерви, гроші, здоров'я і життя, вкладені в останні роки - завтра можуть стати марними.

Йди на вибори. Тому, що бій треба вести до останнього. Поки ти живий, поки ти опираєшся - ти не програв.

Дай собі можливість при будь-якому розкладі сказати - "я зробив все, що міг".

Або твоя совість сама накриє тебе чорним, і буде жерти без анестезії. І їй вже нічого не розкажеш.

Ще ніколи твій маленький вибір і слово Україна не стояли так близько.

Тому, що все що ти зробив для України до цього - завтра можуть звести до нуля. А без твого голосу - зведуть обов'язково.

Йди на вибори, і захисти Україну ще раз. Або ми не варті того, що вже зробили.

Йди на вибори, навіть якщо у тебе є причина не піти, яку всі зрозуміють.

Навіть якщо ти вимотаний і втомився від усього цього.

Навіть якщо ти відчуваєш себе обдуреним, кинутим, і вже ненавидиш весь навколишній світ - йди на вибори.

Інакше далі ти будеш ненавидіти себе.

Подивися на свою сім'ю, батьків, дітей, онуків, зрозумій все - і йди на вибори.

Навіть якщо ці слова не переконали тебе - просто йди на вибори.

І обери Україну. Цього разу - це цілком буквально.

Йди на вибори.

Я йду. І ти йди.

P.S А перед тим, як йти - зроби репост і плюс в комент.

Щоб всі почули ці слова.

ЙДИ НА ВИБОРИ.

#не_провтикай

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