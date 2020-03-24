"Позвольте, жители страны...": вірш лже-Пушкіна про карантин наробив галасу в мережі

У соцмережах поширилося вірш "Позвольте, жители страны", який нібито написав поет Олександр Пушкін.
Широку популярність вірш придбав після публікації на сторінці Facebook "Пушкінська школа російської мови в Лейдені" 22 березня.
"Наш прекрасний Олександр Сергійович Пушкін, перебуваючи на карантині з приводу холери в Болдіно, звертається до нас сьогоднішніх!" – говорилося в пості.
Курйоз з віршем Пушкіна
Однак автором вірша є користувач соцмережі Уррі Грім з Казахстану.
"Дивовижні істоти все-таки – люди! Самі переплутали мене з Олександром Сергійовичем, самі не справдилися, самі роздзвонили про якусь холеру і Болдіно і самі ж образилися. Причому, образилися чомусь на мене. "Графоманіом та "мусульманським бездарем " обзивають, немов я претендував на лаври світоча російської поезії", – написав він в мережі.
Уррі Грім
Facebook Уррі Грім
Далі наводимо повний текст вірша:
Позвольте, жители страны,
В часы душевного мученья
Поздравить вас из заточенья
С великим праздником весны!
Всё утрясётся, всё пройдёт,
Уйдут печали и тревоги,
Вновь станут гладкими дороги
И сад, как прежде, зацветёт.
На помощь разум призовём,
Сметём болезнь силой знаний
И дни тяжёлых испытаний
Одной семьёй переживём.
Мы станем чище и мудрей,
Не сдавшись мраку и испугу,
Воспрянем духом и друг другу
Мы станем ближе и добрей.
И пусть за праздничным столом
Мы вновь порадуемся жизни,
Пусть в этот день пошлёт Всевышний
Кусочек счастья в каждый дом!
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