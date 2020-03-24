"Позвольте, жители страны...": вірш лже-Пушкіна про карантин наробив галасу в мережі

У соцмережах поширилося вірш "Позвольте, жители страны", який нібито написав поет Олександр Пушкін.

Широку популярність вірш придбав після публікації на сторінці Facebook "Пушкінська школа російської мови в Лейдені" 22 березня.

"Наш прекрасний Олександр Сергійович Пушкін, перебуваючи на карантині з приводу холери в Болдіно, звертається до нас сьогоднішніх!" – говорилося в пості.

Курйоз з віршем Пушкіна

Однак автором вірша є користувач соцмережі Уррі Грім з Казахстану.

"Дивовижні істоти все-таки – люди! Самі переплутали мене з Олександром Сергійовичем, самі не справдилися, самі роздзвонили про якусь холеру і Болдіно і самі ж образилися. Причому, образилися чомусь на мене. "Графоманіом та "мусульманським бездарем " обзивають, немов я претендував на лаври світоча російської поезії", – написав він в мережі.

Уррі Грім Facebook Уррі Грім

Далі наводимо повний текст вірша:

Позвольте, жители страны,

В часы душевного мученья

Поздравить вас из заточенья

С великим праздником весны!

Всё утрясётся, всё пройдёт,

Уйдут печали и тревоги,

Вновь станут гладкими дороги

И сад, как прежде, зацветёт.

На помощь разум призовём,

Сметём болезнь силой знаний

И дни тяжёлых испытаний

Одной семьёй переживём.

Мы станем чище и мудрей,

Не сдавшись мраку и испугу,

Воспрянем духом и друг другу

Мы станем ближе и добрей.

И пусть за праздничным столом

Мы вновь порадуемся жизни,

Пусть в этот день пошлёт Всевышний

Кусочек счастья в каждый дом!

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