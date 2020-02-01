Народний депутат України від партії "Слуга народу" Євген Брагар порадив українцям продавати собак, щоб "жити нормально".

В ефірі одного з телеканалів до нардепа звернулася пенсіонерка, поскаржившись, що отримує дві тисячі пенсії, яка вся йде на погашення рахунків за газ. Вирішити проблеми з комуналкою їй не допомагає навіть субсидія.

Брагар намагався уникнути відповіді, поскаржившись, що багато українців йдуть на махінації з субсидіями, але завершив свою промову несподіваною порадою.

"Якщо є собака елітної породи в дворі, то вона може його продати. У будь-який момент. І спокійно собі все оплатити", – заявив Брагар.

Євген Брагар

За таке висловлювання йому серйозно дісталося від українців в мережі: "Коли не знаєш, що сказати, то краще промовчи. Позорисько", "А може цього депутата продати? І нормально жити", "Це паскудство вищого ступеня", "А якщо собаку ніхто не купить, то його можна з'їсти, якщо дуже важко буде", "Кошмар, депутат".

Як писав OBOZREVATEL, недавно Брагар потрапив в ще один скандал, пов'язаний з волонтерки, які влаштували конфлікт з водієм автобуса через російську мову.

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