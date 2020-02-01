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1 лютого • оновлено в 13:57
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"Позорисько!" Українці розгромили скандального "слугу народу" за "собачу" пораду

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Народний депутат України від партії "Слуга народу" Євген Брагар порадив українцям продавати собак, щоб "жити нормально".

В ефірі одного з телеканалів до нардепа звернулася пенсіонерка, поскаржившись, що отримує дві тисячі пенсії, яка вся йде на погашення рахунків за газ. Вирішити проблеми з комуналкою їй не допомагає навіть субсидія.

Брагар намагався уникнути відповіді, поскаржившись, що багато українців йдуть на махінації з субсидіями, але завершив свою промову несподіваною порадою.

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"Якщо є собака елітної породи в дворі, то вона може його продати. У будь-який момент. І спокійно собі все оплатити", – заявив Брагар.

Євген Брагар

Євген Брагар

За таке висловлювання йому серйозно дісталося від українців в мережі: "Коли не знаєш, що сказати, то краще промовчи. Позорисько", "А може цього депутата продати? І нормально жити", "Це паскудство вищого ступеня", "А якщо собаку ніхто не купить, то його можна з'їсти, якщо дуже важко буде", "Кошмар, депутат".

"Позорисько!" Українці розгромили скандального "слугу народу" за "собачу" пораду
"Позорисько!" Українці розгромили скандального "слугу народу" за "собачу" пораду
"Позорисько!" Українці розгромили скандального "слугу народу" за "собачу" пораду
"Позорисько!" Українці розгромили скандального "слугу народу" за "собачу" пораду
"Позорисько!" Українці розгромили скандального "слугу народу" за "собачу" пораду
"Позорисько!" Українці розгромили скандального "слугу народу" за "собачу" пораду

Як писав OBOZREVATEL, недавно Брагар потрапив в ще один скандал, пов'язаний з волонтерки, які влаштували конфлікт з водієм автобуса через російську мову.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Тег
Партія Слуга народу
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Комментарии на сайте не модерированы
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Тогда пусть еще парочку приобретет если такой вариант не подходит.
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